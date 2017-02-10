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Холодные выходные обещают казахстанские синоптики

10 февраля 2017, 12:26

Прогноз погоды на 11-13 февраля 2017 г.


Под влиянием антициклона, на территорию Казахстана начали поступать арктические воздушные массы. Поэтому, в выходные дни в большинстве областей ожидается холодная погода без осадков. Исключением станут восточные и южные районы республики, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.

На востоке в субботу местами сохранится снег, метель и порывистый ветер.

На погоду южных районов Казахстана будет оказывать влияние активная фронтальная зона, ожидается снег, метель, туман, сильный западный ветер.

Температура воздуха на всей территории республики ожидается на 5-10 ºС ниже климатической нормы.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

Напомним, что ранее синоптики сообщали об очередной волне холода в РК.

Фото: www.aif.ru

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