Конкурента Audi Q5 от DS рассекретили в Сети
10 февраля 2017, 12:27
DS 7 станет первым внедорожником DS Automobiles на европейском рынке.
На фанатском блоге Citrofeng появилась фотография нового кроссовера премиальной французской марки DS Automobiles. Буквально в прошлом месяце мы видели прототип похожей машины, полностью укутанный в камуфляж, но на новом снимке автомобиль представлен совсем без маскировки, и выглядит он полностью готовым к производству. Мировая премьера состоится уже в начале марта на Женевском автосалоне.
По предварительным данным, французский кроссовер, нацеленный на конкуренцию с Audi Q5, BMW X3 и Mercedes GLC, будет называться DS 7 либо DS 7 Crossback. Подобно многим другим новинкам автомобильной группы PSA (Peugeot, Citroen и DS) он будет построен на модульной архитектуре EMP2. Фактически, речь идет о более роскошном аналоге последнего Peugeot 3008, который скоро приедет в Россию. Ранее глава DS Automobiles Ив Боннефон опубликовал в Twitter пару своих фото в салоне нового кроссовера. Снимки сопровождаются сообщениями о том, что машина получит фирменный автопилот и некую «подвеску 21 века» – возможно, действительно новую систему, которую Citroen разрабатывает вместо гидропневматической.
DS 7 станет первым внедорожником DS Automobiles на европейском рынке, если не считать псевдокроссовер DS 4 Crossback, который мы тестировали прошлым летом. При этом в Китае бывшее подразделение «Ситроена» уже давно предлагает премиальный SUV с индексом DS 6.
Текст: Александр Орехов
Фото: citronfeng.blogspot.ru
Via cartimes
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