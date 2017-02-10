Конкурента Audi Q5 от DS рассекретили в Сети

На фанатском блоге Citrofeng появилась фотография нового кроссовера премиальной французской марки DS Automobiles. Буквально в прошлом месяце мы видели прототип похожей машины, полностью укутанный в камуфляж, но на новом снимке автомобиль представлен совсем без маскировки, и выглядит он полностью готовым к производству. Мировая премьера состоится уже в начале марта на Женевском автосалоне.





По предварительным данным, французский кроссовер, нацеленный на конкуренцию с Audi Q5, BMW X3 и Mercedes GLC, будет называться DS 7 либо DS 7 Crossback. Подобно многим другим новинкам автомобильной группы PSA (Peugeot, Citroen и DS) он будет построен на модульной архитектуре EMP2. Фактически, речь идет о более роскошном аналоге последнего Peugeot 3008, который скоро приедет в Россию. Ранее глава DS Automobiles Ив Боннефон опубликовал в Twitter пару своих фото в салоне нового кроссовера. Снимки сопровождаются сообщениями о том, что машина получит фирменный автопилот и некую «подвеску 21 века» – возможно, действительно новую систему, которую Citroen разрабатывает вместо гидропневматической.





DS 7 станет первым внедорожником DS Automobiles на европейском рынке, если не считать псевдокроссовер DS 4 Crossback, который мы тестировали прошлым летом. При этом в Китае бывшее подразделение «Ситроена» уже давно предлагает премиальный SUV с индексом DS 6.



