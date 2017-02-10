Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Совета директоров АО «БТА Банк» Аблязова М.К., Жаримбетова Ж.Д. и других лиц по фактам хищения денежных средств банка,

В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат Мамайулы.

Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам: Трибуна».

В настоящее время Антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в т.ч. обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег.

Мамай Жанболат Мамайулы





Родился 15 июня 1988 года в городе Алма-Ата в семьe учителей.





В 2007 году прошел стажировку в Афинском государственном университете им. Каподистрии. Продолжает учебу в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана на отделении английской филологии.





С ноября 2007 года является руководителем клуба «Рух пен тіл» (Духовность и Язык) имени Мухтара Шаханова.





Работал в газете «Жас Алаш», позже стал главным редактором издания "Трибуна".