Nissan показал шесть «полуночных» моделей

На автосалоне в Чикаго, открывшемся сегодня для журналистов, Nissan представил коллекцию автомобилей в специальном исполнении Midnight Edition. Это исполнение впервые стало доступно в прошлом году для седана Maxima, теперь же в линейку добавили еще пять моделей – седаны Sentra и Altima и кроссоверы Rogue, Murano и Pathfinder.





Состав «полуночных» пакетов варьируется от модели к модели, но все они включают черные элементы экстерьера – колесные диски, спойлер, корпуса зеркал, а также специальные коврики и расширенный перечень стандартного оборудования. Седаны серии Midnight Edition созданы на основе комплектации SR, Murano и Pathfinder предлагаются только в сборке Platinum, а Rogue – в комплектации SV.





Пакет, созданный изначально для Maxima SR, оказался очень популярен – такую версию заказали себе 85% покупателей. Он был доступен только с черным цветом кузова, но теперь также можно выбрать белый, серый или красный. Помимо прочего, более богатая стандартная комплектация позволяет сэкономить до 1 300 долларов, если сравнить с покупкой тех же опций по отдельности. Пять моделей уже доступны для заказа в США, а Rogue, известный как X-Trail, поступит в продажу в марте.



