Жуткое ДТП со смертельным исходом в СКО попало на видео
10 февраля 2017, 12:49
Запись видеорегистратора из проезжающего мимо автомобиля появились в социальных сетях Петропавловска.
Жуткая авария с участием легкового автомобиля и КамАЗа произошла близ села Пеньково, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе ДВД СКО сообщили, что в результате аварии погиб 23-летний водитель легкового автомобиля.
«По прибытию следственно-оперативной группы было установлено, что в 16 часов 30 минут водитель автомобиля марки «ВАЗ-21140» на 543 км автодороги «Челябинск-Новосибирск», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «КамАЗ-5320», - рассказали в пресс-службе.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК « Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Автор: Олеся Жуковень
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