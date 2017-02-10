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Жуткое ДТП со смертельным исходом в СКО попало на видео

10 февраля 2017, 12:49

Запись видеорегистратора из проезжающего мимо автомобиля появились в социальных сетях Петропавловска.


Жуткая авария с участием легкового автомобиля и КамАЗа произошла близ села Пеньково, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДВД СКО сообщили, что в результате аварии погиб 23-летний водитель легкового автомобиля.


«По прибытию следственно-оперативной группы было установлено, что в 16 часов 30 минут водитель автомобиля марки «ВАЗ-21140» на 543 км автодороги «Челябинск-Новосибирск», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «КамАЗ-5320», - рассказали в пресс-службе.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК « Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Автор: Олеся Жуковень

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