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12 фраз, которые не стоит произносить на работе

10 февраля 2017, 13:09

Профессиональная этика всегда имеет весомое значение при работе в коллективе.


Начальник прибавил зарплату всем, кроме вас? Повысил коллегу, хотя вы справляетесь лучше? Есть буквально несколько фраз, употребление которых мешает продвигаться по карьерной лестнице. Да и в целом в коллективе необходимо быть более вежливыми и дружественными по отношению друг к другу, пишет AdMe.ru.
















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