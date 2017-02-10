В Алматы казахстанские и французские нотариусы договорили о сотрудничестве

В Алматы в Caspian University прошла встреча с представителями Генерального Комиссариата Французской Республики на Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017» и Верховного нотариального Совета Франции, сообщает Zakon.kz.





В составе делегации с официальным визитом в Казахстан прибыли Директор по коммуникациям и внешним связям Генерального Комиссариата Французской Республики на Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017» Малгожата Туар, генеральный директор Верховного нотариального Совета Франции Патрис Тартенвиль, менеджер проектов в Дирекции департамента Европы и в Верховном Нотариальном Совете Французской Республики, Генеральный секретарь ассоциации INTERNOT (коллегия международных нотариусов) Лариса Альбертини.









Во время встречи представителей французского и казахстанского нотариата произошел обмен информацией и опытом практики в сфере нотариата. Были отмечены особенности практики французского и казахстанского нотариата и обсуждены различия в работе нотариальных систем.





К примеру, во Франции нотариусы вправе вести предпринимательскую деятельность. В Казахстане же нотариусы такого права не имеют.





«Закон о том, что нотариальная деятельность не является предпринимательской деятельностью, родился в больших творческих муках. После предполагалось, что государственный нотариат распадется и на его место встанет частный, но этого не произошло, заметила профессор Высшей Школы Права «Адилет» Фатима Тлегенова.- В последнее время наши законы касательно нотариата очень сильно критикуют. Это связанно с тем, что к 2011 году 2500 человек имели лицензию на нотариальную деятельность, но, к сожалению, у них не было возможностей для начала работы. Особенность нотариальной деятельности в РК – наделение главврачей больниц полномочиями нотариуса, что значительно упрощает многие процедуры…».





Также отмечались крупные различия в сфере юридического образования. Так, например, продолжительность стажировки специалистов во Франции составляет 7 лет, в то время как в Казахстане всего 1 год.









По итогам встречи между Казахстанским Каспийским университетом и Верховным нотариальным советом Французской Республикой было подписано «Соглашение о партнерстве», которое подтверждает дальнейшие планы двух сторон о сотрудничестве.





Соглашение о партнерстве также гарантирует установление отношений и регулярный обмен для подготовки коллоквиума по правовым и нотариальным аспектам развития энергетики будущего в рамках Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017» , а также в организации других совместных проектов, в том числе по совместному обучению.











