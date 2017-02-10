Camaro получил вариант для молодых гонщиков

Компания Chevrolet превратила свое купе Camaro в автомобиль для начинающих гонщиков. Новинка под названием Camaro GT4.R сможет выступать в американских чемпионатах IMSA’s Continental Tire SportsCar Challenge (категория GS) и Pirelli World Challenge (класс GTS) и в других соревнованиях класса GT4.





Chevrolet Camaro GT4.R был построен при участии фирмы Pratt & Miller Engineering на базе дорожно-трекового Camaro ZL1. Машина получила перенастроенный 6,2-литровый V8, шестиступенчатую секвентальную трансмиссию Xtrac вместо 10-диапазонного автомата, гоночный самоблок Xtrac, регулируемый трекшн-контроль, другую подвеску с амортизаторами Ohlins, настраиваемую ABS, шестипоршневые тормоза Brembo, а также новый аэродинамический обвес, в том числе – передний сплиттер и антикрыло. Характеристики машины не раскрываются.





GT4 – набирающая популярность младшая категория гонок. В ней используются почти гражданские машины с минимумом доработок. К таковым относятся, например, Porsche Cayman GT4 Clubsport, McLaren 570S GT4, BMW M4 GT4, Mercedes-AMG GT4.



