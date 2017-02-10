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Всего за год в 10 раз повысились объемы производства на петропавловском вагоностроительном заводе

10 февраля 2017, 13:17

Теперь на предприятии обещают стабильно выпускать не менее полутора тысяч вагонов в год.


Еще недавно завод "ЗИКСТО" входил в список проблемных объектов программы индустриально-инновационного развития. Но сейчас проблемы с объемами производства остались позади, передает Zakon.kz.

В этом сегодня заверили в Петропавловске Мухтара Кул-Мухаммеда. Первому заместителю Председателя партии "Нұр Отан" доложили, что по итогам прошлого года выпуск продукции вырос сразу в десять раз - с одного до десяти миллиардов тенге.

Теперь на предприятии обещают стабильно выпускать не менее полутора тысяч вагонов в год.


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