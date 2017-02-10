По словам, вице-министр культуры и спорта Актоты Раимкуловой, на сегодняшний день ведомство синхронизирует свою работу с культурными и спортивными мероприятиями и формирует «якорные проекты как в области культуры и спорта» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Данная работа особенно актуальна на фоне предстоящей презентации казахстанской культуры на международной выставке «ЭКСПО-2017» и я думаю, что мы видим это на примере ярких и высоких достижений национальной команды на Универсиаде» - сказал Раимкулова.





Развитие спортивного туризма прокомментировал председатель комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта Ельсияр Канагатов. По его словам, теперь Казахстан будет проводить больше международных спортивных мероприятий.





«Я считаю, что с передачей функций туризма министерству культы и спорта будет особое внимание уделено спортивному туризму, это тоже как вид спорта у нас, - сообщил он. - И мы будем больше развивать туризм в плане спорта. Это проведение таких крупных международных соревнований, например, мы в стране проводим более 30-ти международных спортивных соревнований на которые приезжают не только спортсмены и тренеры, но и болельщики, журналисты. Это те люди, которые приезжают в Казахстан, и кроме своей основной деятельности они видят нашу страну и информируют общественность мировую о том, что проводится в Казахстане» - заключил он.





При этом, чиновники отметили, что общие задачи и планы по их реализации будут рассмотрены в ходе расширенного заседания, на которое пригласили журналистов.





Татьяна Ковалева, Астана