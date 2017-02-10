Установлен новый пособник Аблязова в Казахстане
Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Совета директоров АО «БТА Банк» Аблязова М.К., Жаримбетова Ж.Д. и других лиц по фактам хищения денежных средств банка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат Мамайулы.
Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам: Трибуна».
В настоящее время Антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в т.ч. обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег.
Мамай Жанболат Мамайулы
Родился 15 июня 1988 года в городе Алма-Ата в семьe учителей.
В 2007 году прошел стажировку в Афинском государственном университете им. Каподистрии. Продолжает учебу в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана на отделении английской филологии.
С ноября 2007 года является руководителем клуба «Рух пен тіл» (Духовность и Язык) имени Мухтара Шаханова.
Работал в газете «Жас Алаш», позже стал главным редактором издания «Трибуна».
В 2012 году Мамай был обвинен в разжигании социальной розни в Жанаозене.
Находился несколько месяцев в тюрьме, следственном изоляторе (Алматы, этап-транзит, Актобе, Актау).
Позже был освобожден.
В 2013 году специализированный межрайонный административный суд Алматы приостановил выпуск газеты «Ашық Алаң» (Трибуна) на три месяца и оштрафовал собственника на 100 МРП.
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