Установлен новый пособник Аблязова в Казахстане

Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Совета директоров АО «БТА Банк» Аблязова М.К., Жаримбетова Ж.Д. и других лиц по фактам хищения денежных средств банка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат Мамайулы.

Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам: Трибуна».

В настоящее время Антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в т.ч. обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег.

Мамай Жанболат Мамайулы

Родился 15 июня 1988 года в городе Алма-Ата в семьe учителей.

В 2007 году прошел стажировку в Афинском государственном университете им. Каподистрии. Продолжает учебу в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана на отделении английской филологии.

С ноября 2007 года является руководителем клуба «Рух пен тіл» (Духовность и Язык) имени Мухтара Шаханова.

Работал в газете «Жас Алаш», позже стал главным редактором издания «Трибуна».

В 2012 году Мамай был обвинен в разжигании социальной розни в Жанаозене.

Находился несколько месяцев в тюрьме, следственном изоляторе (Алматы, этап-транзит, Актобе, Актау).

Позже был освобожден.

В 2013 году специализированный межрайонный административный суд Алматы приостановил выпуск газеты «Ашық Алаң» (Трибуна) на три месяца и оштрафовал собственника на 100 МРП.