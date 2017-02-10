В Apple хранят удаленную историю просмотров браузера

По словам экспертов, им удалось извлечь из iCloud "очищенную" историю даже годовой давности.

Записи о посещенных в браузере Safari веб-сайтах, удаляемые пользователем, фактически не исчезают из облачного сервиса Apple, iCloud, а продолжают храниться в "облаке" в течение длительного времени, сообщает vesti.ru





По словам экспертов, им удалось извлечь из iCloud "очищенную" историю даже годовой давности. Помимо названия сайта и URL, в "облаке" Apple хранится информация о времени последнего посещения ссылки, и когда именно была удалена запись.





"Apple оказалась единственной компанией, которая продолжает хранить на своих серверах записи из истории браузера даже после того, как пользователь их удалит, — сказал глава "Элкомсофта" Владимир Каталов, — Без сомнения, такая реализация 'облачной' синхронизации способна оказать правоохранительным органам помощь в раскрытии преступлений". Соответствующий инструмент, позволяющий извлечь удаленную историю Safari, компания добавила в новую версию продукта для мобильной криминалистики Elcomsoft Phone Breaker.





Как пишет The Verge, первыми о возможности извлечения старых логов Safari рассказали эксперты журнала Forbes. В течение нескольких часов после публикации i-компания внесла исправления на стороне сервера, удалив все записи старше двух недель. Издание обратилось за комментариями к Apple, однако там от разъяснений отказались.





iCloud сохраняет историю просмотров Safari с целью синхронизации данных между разными устройствами. Например, если удалить запись о посещении сайта на компьютере Mac, она автоматически пропадет и с "айфона", привязанного к этой же учетной записи iCloud.