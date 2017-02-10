Антидопинговая лаборатория в Алматы не работает уже больше полугода

«Я думаю, мы добьёмся того, чтобы наша лаборатория снова заработала», - сказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) все еще не сняло дисквалификацию с антидопинговой лаборатории в Алматы, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Сейчас мы работаем совместно с ВАДА. У нас принята дорожная карта по реализации замечаний, которые нам высказала комиссия. В принципе с ВАДА все работы отработаны, мы идём по плану. Но понятно, что надо новое оборудование покупать. Это вопрос финансирования, он постепенно решается. Я думаю, мы добьёмся того, чтобы наша лаборатория снова заработала», - сказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ельсияр Канагатов, отвечая на вопрос корреспондента Казинформа после брифинга в Правительстве.





По его словам, Комитет подготовил бюджетную заявку, а также привлекает деньги спонсоров и Фонда по оказанию содействия в вопросах спорта.





Напомним, 24 июня 2016 года стало известно о решении ВАДА приостановить деятельность антидопинговой лаборатории в Алматы из-за отсутствия инновационного оборудования на четыре месяца. Пока все пробы казахстанских спортсменов отправляются в лабораторию в городе Дрезден. Помимо лаборатории в Алматы в прошлом году были приостановлены еще пять других лабораторий в разных странах.





Автор: Анеля Касымова