Расходы за счет продажи активов

В СМЭС города Астаны обсудили особенности рассмотрения дел о реабилитации и банкротстве.

Участие во встрече приняли судьи Б. Нурланов, А. Смаилов, А. Жамансариева, представители Департамента государственных доходов по г. Астане, Комитета государственных доходов, районных Управлений госдоходов, Департамента юстиции, Палаты предпринимателей г. Астаны.

Судья Б. Нурланов отметил, что в Казахстане ежегодно процедуру банкротства проходят около двух тысяч предприятий. В последнее время особенно остро стоит вопрос о назначении временных управляющих. В Казахстане существует специальный реестр экспертов, которых суд может назначить управляющими. Временные администраторы не получают зарплату, ведут процедуру банкротства, а затем за счет продажи активов должника погашают свои административные расходы. Но проблема в том, что у большинства должников нет имущества, которое можно было бы продать. Из-за этого эксперты обычно отказываются быть временными и банкротными управляющими. Поэтому бывают случаи, когда суд не может разыскать временного администратора назначенное лицо, которое в короткие сроки должно выполнить определенную работу. Причиной могут быть устаревшие контакты в реестре. В итоге приходится переназначать ответственного, из-за чего срываются сроки. В целом процедура банкротства по закону должна длиться не более девяти месяцев, но в случае необходимости возможно продление.

В ходе «круглого стола» было предложено исключать из реестра тех, кто два раза за год отказался от ведения процедуры банкротства, и эту информацию предоставлять в Департамент государственных доходов.

Еще один момент, на который судья Б. Нурланов обратил внимание, привлечение руководителей компаний-должников к субсидиарной ответственности. К примеру, когда все имущество предприятия уже реализовано, а кредиторская задолженность еще осталась, то ее предлагается взыскивать с руководителя. При этом директор обязан в течение месяца подать заявление о признании себя банкротом, дальше будет решать суд. Однако судья отметил, что, с другой стороны, в суды хлынет поток таких заявлений от руководителей, причем большинство будет носить формальный характер. Это существенно увеличит нагрузку, но данное решение принято совместно с другими госорганами.

В завершение мероприятия отмечено, что озвученные предложения войдут в качестве поправок в законопроект «О реабилитации и банкротстве», который сейчас обсуждается в Мажилисе Парламента РК.

Пресс-служба СМЭС г. Астаны