В отсутствие ответчика

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд исследует доказательства, представленные истцом и другими лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и выносит решение, которое называется заочным (ст. 257 ГПК).

Специфика порядка заочного производства вытекает из содержания ст. ст. 256 и 257 ГПК. В судебном заседании при этом присутствует только одна сторона истец, а ответчик не принимает участия в разбирательстве дела. Поэтому заочное производство характеризуется определенными особенностями.

Заочное производство это разбирательство исковых дел в суде первой инстанции в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика, не сообщившего суду о наличии уважительных причин неявки и не просившего о рассмотрении дела без его участия, с согласия истца при неявке ответчика по первичному вызову.

В случае повторной неявки извещенного надлежащим образом ответчика суд рассматривает дело в порядке заочного производства независимо от мнения истца. Но если от неявившегося в судебное заседание ответчика поступило заявление о рассмотрении дела без его участия, дело подлежит рассмотрению в общем порядке, а не в порядке заочного производства.

При разбирательстве дела в заочном производстве истец ограничен в своих диспозитивных полномочиях, а именно он не вправе изменить предмет или основание иска. Такие действия суда допускаются законом только при участии в судебном заседании ответчика в целях недопущения нарушений его интересов. При изменении истцом предмета или основания иска суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства в данном судебном заседании (ч. 6 ст. 256 ГПК).

Суд выносит решение без исследования устных объяснений ответчика, без заслушивания его речи в судебных прениях и других действий, которые он мог бы совершить, а также имеет возможность исследовать материалы (письменные и вещественные), которые были представлены ответчиком до судебного разбирательства.

Разрешение дела осуществляется судом на основании обстоятельств, получивших подтверждение в ходе исследования имеющихся доказательств. Из этого следует, что закон не связывает неявку ответчика в судебное заседание с какими-либо материально-правовыми последствиями, поэтому факт неявки ответчика не означает признания им иска.

С. Бертыбаева, судья СМЭС г. Астаны