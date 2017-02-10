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Новости за сегодня

Передовой опыт реформирования

 

 Использование передового международного опыта в реформировании судебной системы имеет для Казахстана особую значимость. Верховный Суд долгие годы последовательно взаимодействует с международными партнерами по ключевым направлениям развития.

 Об этом сообщил председатель Верховного Суда Кайрат Мами в ходе семинарасовещания, посвященного презентации отчета о результатах мониторинга пилотного суда Казахстана в рамках взаимодействия с проектом «Платформа верховенства права Европейский Союз  Центральная Азия». Исследование работы отечественных судов на примере деятельности Целиноградского районного суда Акмолинской области проводил экс-президент апелляционного суда Франции, почетный президент апелляционного суда ФордеФранс Экспер Эрве в период с 26 сентября по 7 октября 2016 года.

 С результатами исследования в ходе презентации ознакомились видные международные эксперты  посол Федеративной Республики Германия Рольф Мафаель, руководитель проекта «Платформа верховенства права ЕС  Центральная Азия» Ксавье Барре, а также представители судебной системы Казахстана.

 Подчеркивая важность международного сотрудничества, в числе ключевых партнеров Кайрат Мами отметил такие организации, как Представительство ООН в Казахстане, ПРООН, ЮНИСЕФ, Международная организация по миграции, Офис программ ОБСЕ в Астане. По его словам, конструктивное партнерство сложилось с Европейским Союзом в рамках инициативы по верховенству права, Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), Фондом международного правового сотрудничества (IRZ), Американской Ассоциацией юристов и Всемирным Банком.

 - За годы независимости уровень судебной защиты прав граждан, система судоустройства и судопроизводства в Казахстане максимально приближены к международным стандартам. Для внедрения лучшей практики совершенствования и регулирования деятельности и правоприменительной практики судов при Верховном Суде создан консультативный орган, успешно функционирует Международный совет, в составе ряда авторитетных зарубежных экспертов, что позволяет изучать, обобщать и имплементировать в отечественную систему правосудия лучшие практики судопроизводства, сказал Кайрат Мами.

 В этом контексте посол Рольф Мафаель отметил конструктивность сложившегося диалога по созданию эффективной системы юстиции. Он подчеркнул, что Казахстан обладает Центральными компонентами для защиты прав граждан, а также иностранных инвесторов.

 - Страна достигла больших успехов в сфере юстиции. Казахстан стал привлекательным для всемирных инвесторов. Районный суд выступил в качестве пилотного суда. Я впечатлен усилиями Казахстана для создания прогнозируемой надежной правовой системы, считает эксперт.

 Он также акцентировал внимание на политике Президента Казахстана и его программных документах, которые, по мнению спикера, содержат важные предпосылки для создания современной системы судебного администрирования.

 - Со стороны Европы мы видим нашу работу по взаимодействию с Казахстаном в сфере создания и улучшения юрисдикции. У нас большие показатели взаимного обмена. Для Германии взаимодействие с Казахстаном это высокий приоритет, заключил посол.

 Презентуя результаты мониторинга, Экспер Эрве сообщил, что вся работа была направлена на внесение конкретных рекомендаций.

 Экспертами были исследованы подходы к организации работы типового суда общей юрисдикции. Основное внимание уделено вопросам отправления правосудия, судебного администрирования, использования и достаточности ресурсов, применения информационных технологий. Были разработаны рекомендации по улучшению организации работы судов с позиции современных подходов в области доступа к правосудию, стандартов качества, эффективности судебной деятельности.

 В целом по итогам мониторинга на примере деятельности Целиноградского районного суда экспертом дана высокая оценка организации судебного администрирования, развитию электронного правосудия. В рекомендациях уделено внимание применению разумных сроков в судопроизводстве, использованию примирительных процедур, вопросам введения профессионального представительства интересов сторон и другим аспектам правосудия.

 

 Линара Сактаганова

 

10 февраля 2017, 13:44
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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