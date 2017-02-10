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"Мусорный остров" движется к курортным зонам Таиланда

10 февраля 2017, 14:00

Происхождение его пока не выяснено, ведется расследование.


Скопление бытового мусора длиной около 10 километров в море случайно обнаружили рыбаки неделю назад. Теперь "мусорный остров" находится уже в четырех милях от популярного среди дайверов острова Талу, недалеко от курортных зон провинции Прачуаб Кирикхан Таиланда.

Об этом сообщил командующий Первым округом военно-морских сил Таиланда вице-адмирал Сурасак Метхайапха, передает РИА Новости.

Проблема утилизации мусора остро стоит в Таиланде, особенно в курортных зонах страны. По мнению экспертов, мусор, скопившийся в одном из районов побережья южного Таиланда, мог быть смыт в море во время сильного и разрушительного наводнения в первой половине января текущего года.

По словам рыбаков и военных, основную массу мусора в "плавучей свалке" составляют пластиковые пакеты и другие бытовые изделия из пластика. ВМС совместно с морской полицией и администрацией прибрежных провинций готовят операцию по выемке мусора из воды и его уничтожению. Происхождение "мусорного острова" пока не выяснено, ведется расследование.

Фото: helixcharter.net

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