Hyundai представила новый хетчбэк Elantra GT
10 февраля 2017, 14:01
Одно из главных отличий Elantra GT от i30 – моторная гамма.
Компания Hyundai представила на автосалоне Чикаго хетчбэк Elantra GT нового поколения. Эта модель представляет собой американский аналог европейского хетчбэка Hyundai i30, который пережил смену генераций прошлой осенью.
И внешне, и технически Elantra GT мало отличается от i30. Хетчбэк, получивший модернизированную версию старой платформы, стал немного больше, легче и прочнее. В Hyundai особенно подчеркивают, что по вместительности пятидверная «Элантра» опережает всех соперников, включая родоначальника класса – Volkswagen Golf.
Одно из главных отличий Elantra GT от i30 – моторная гамма. У «американца» двигателя всего два и они другие: в «базе» – 2,0-литровый 162-сильный атмосфреник, в старшей версии Elantra GT Sport – 1,6-литровая 201-сильная турбочетверка от седана Elantra Sport. Младший агрегат сочетается с шестиступенчатыми МКП и АКП, топовый – с семиступенчатым роботом и той же механикой. Спортивная модификация, помимо более мощного мотора, получила независимую заднюю подвеску, 18-дюймовые легкосплавные диски вместо 17-дюймовых, более мощные тормоза, агрессивный дизайн экстерьера и другую отделку салона.
В стандартное оснащение нового Hyundai Elantra GT входят светодиодные дневные ходовые огни и мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. За доплату доступны светодиодные головные фары, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка смартфона – помимо прочего. За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, системы контроля рядности движения и слежения за «слепыми» зонами, а за комфорт – система дистанционного управления двигателем и климатической установкой. В продажу хетчбэк поступит этим летом.
Текст: Александр Орехов
Фото: Hyundai
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843619-734f0fa7f9723ba7b06e1a42eea6b0f1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...