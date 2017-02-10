Hyundai представила новый хетчбэк Elantra GT

Компания Hyundai представила на автосалоне Чикаго хетчбэк Elantra GT нового поколения. Эта модель представляет собой американский аналог европейского хетчбэка Hyundai i30, который пережил смену генераций прошлой осенью.





И внешне, и технически Elantra GT мало отличается от i30. Хетчбэк, получивший модернизированную версию старой платформы, стал немного больше, легче и прочнее. В Hyundai особенно подчеркивают, что по вместительности пятидверная «Элантра» опережает всех соперников, включая родоначальника класса – Volkswagen Golf.





Одно из главных отличий Elantra GT от i30 – моторная гамма. У «американца» двигателя всего два и они другие: в «базе» – 2,0-литровый 162-сильный атмосфреник, в старшей версии Elantra GT Sport – 1,6-литровая 201-сильная турбочетверка от седана Elantra Sport. Младший агрегат сочетается с шестиступенчатыми МКП и АКП, топовый – с семиступенчатым роботом и той же механикой. Спортивная модификация, помимо более мощного мотора, получила независимую заднюю подвеску, 18-дюймовые легкосплавные диски вместо 17-дюймовых, более мощные тормоза, агрессивный дизайн экстерьера и другую отделку салона.





В стандартное оснащение нового Hyundai Elantra GT входят светодиодные дневные ходовые огни и мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. За доплату доступны светодиодные головные фары, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка смартфона – помимо прочего. За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, системы контроля рядности движения и слежения за «слепыми» зонами, а за комфорт – система дистанционного управления двигателем и климатической установкой. В продажу хетчбэк поступит этим летом.



