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Hyundai представила новый хетчбэк Elantra GT

10 февраля 2017, 14:01

Одно из главных отличий Elantra GT от i30 – моторная гамма.


Компания Hyundai представила на автосалоне Чикаго хетчбэк Elantra GT нового поколения. Эта модель представляет собой американский аналог европейского хетчбэка Hyundai i30, который пережил смену генераций прошлой осенью.

И внешне, и технически Elantra GT мало отличается от i30. Хетчбэк, получивший модернизированную версию старой платформы, стал немного больше, легче и прочнее. В Hyundai особенно подчеркивают, что по вместительности пятидверная «Элантра» опережает всех соперников, включая родоначальника класса – Volkswagen Golf.

Одно из главных отличий Elantra GT от i30 – моторная гамма. У «американца» двигателя всего два и они другие: в «базе» – 2,0-литровый 162-сильный атмосфреник, в старшей версии Elantra GT Sport – 1,6-литровая 201-сильная турбочетверка от седана Elantra Sport. Младший агрегат сочетается с шестиступенчатыми МКП и АКП, топовый – с семиступенчатым роботом и той же механикой. Спортивная модификация, помимо более мощного мотора, получила независимую заднюю подвеску, 18-дюймовые легкосплавные диски вместо 17-дюймовых, более мощные тормоза, агрессивный дизайн экстерьера и другую отделку салона.

В стандартное оснащение нового Hyundai Elantra GT входят светодиодные дневные ходовые огни и мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. За доплату доступны светодиодные головные фары, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка смартфона – помимо прочего. За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, системы контроля рядности движения и слежения за «слепыми» зонами, а за комфорт – система дистанционного управления двигателем и климатической установкой. В продажу хетчбэк поступит этим летом.

Текст: Александр Орехов
Фото: Hyundai

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