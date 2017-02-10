«Куаныш» уверенно выиграл 3-й тур чемпионата Казахстана по волейболу
10 февраля 2017, 14:09
На девять очков от лидера отстает «Костанай» (27 очков).
Команда из Северо-Казахстанской области выиграла все четыре матча и набрала максимально возможные 12 очков. Девять очков набрал «Костанай», шесть баллов у «Дворца школьников» из Астаны. Уральская «Грация-KZ» одержала одну победу, «Казыгурт» не смог набрать очков.
По итогам трех туров в чемпионате уверенно лидирует «Куаныш», набравший 36 очков. На девять очков от лидера отстает «Костанай» (27 очков). Замыкает тройку лидеров «Грация-KZ» - 14 очков. «Дворец школьников» набрал 10 очков, у «Казыгурта» - 3 очка.
Положение команд по итогам 3-го тура:
1. «Куаныш» (СКО) – 12 очков
2. «Костанай» - 9 очков
3. «Дворец школьников» - 6 очков
4. «Грация-KZ» - 3 очка
5. «Казыгурт» - 0 очков
Положение команд по итогам 3-х туров:
1. «Куаныш» - 36 очков
2. «Костанай» - 27 очков
3. «Грация-KZ» - 14 очков
4. «Дворец школьников» - 10 очков
5. «Казыгурт» - 3 очка
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