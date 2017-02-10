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Новости за сегодня

Важный шаг к мирному урегулированию

 

Линара Сактаганова

 

 На диалоговой площадке Казахстана принято решение об активном сотрудничестве по обеспечению сирийского политического процесса и внесению вклада в глобальные процессы.

 К такому соглашению пришли делегаты России, Ирана и Турции по итогам Астанинского процесса.

 Обсуждение сирийского конфликта завершилось принятием итогового коммюнике, в котором Россия, Иран и Турция договорились создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.

 Согласно тексту совместного заявления, который огласил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, страныгаранты выражают намерение вместе противостоять джихадистским группировкам.

 «Мы подчеркиваем, что международная встреча по Сирии в Астане является формой для прямого диалога между правительством и оппозицией, как того требует резолюция 2254 Совета безопасности ООН. Было решено создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режиму о полном прекращении огня, отсутствием провокаций и контролировать все надлежащие вопросы. Мы подтверждаем свою позицию продолжать борьбу против ДАИШ (ИГИЛ), запрещенной в Казахстане, и отделить их от другой части вооруженной оппозиции. Мы подтверждаем приверженность принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности САР. Мы выражаем убеждение, что существует срочная необходимость начать переговорный процесс согласно резолюции Совета безопасности ООН 2254»,  говорится в тексте совместного заявления.

 В документе страны-гаранты выражают поддержку желанию оппозиционных вооруженных групп принять участие в следующем раунде переговоров, который будет проведен между правительством и оппозицией под юрисдикцией ООН в Женеве 8 февраля 2017 года.

 Отмечая эффективность Астанинского процесса, стороны коммюнике обратились с призывом ко всем членам международного сообщества о поддержке политического процесса с реализацией всех мероприятий, которые были согласованы резолюцией Совета безопасности ООН.

 Более подробно о ходе и результатах встречи на итоговой пресс-конференции проинформировали постоянный представитель Сирии при ООН, глава делегации Правительства Сирии Башар аль-Джафари и специальный посланник Генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура.

 Башар аль-Джафари выразил благодарность Казахстану и Президенту страны за организацию переговоров.  

 - Мы работали на этой встрече в Астане в течение двух дней днем и ночью ради того, чтобы достичь результатов этих переговоров,  отметил спикер.

 Он подчеркнул, что усилия официального Дамаска и каждой из стран участниц были направлены на закрепление прекращения огня и решения кризиса политическим путем.

 Говоря о реализации трехстороннего механизма, он выразил мнение, что данное решение в ближайшее время найдет свое применение.  

 - Результат нашего труда  договор, подписанный тремя сторонами. Выработать механизм реализации трехстороннего договора  вот цель нашей встречи. Мы говорили конкретно и достигли конкретных, определенных результатов,  отметил Башар аль- Джафари.

 На вопрос журналистов о критике оппозиционеров в адрес Ирана посол выразил сожаление, что некоторые члены делегации, приняв условия соглашения 29 декабря, сегодня критикуют действия одного из трех гарантов.  

 - Когда речь идет о политике, не нужно следовать эмоциям. Нужно быть хладнокровным и действовать в соответствии с национальными интересами. Здесь вопрос заключается не в том, доволен кто-либо или нет. Важно, что мы получили финальный документ, заключенный с согласия всех сторон. Те, кто говорят, что они недовольны из-за негативной роли той или иной страны, они погружаются в темные воды. Иран является одной из стран гарантов и сыграл положительную роль в достижении этой финальной формулы,  считает посол Сирии.

 Между тем посол сообщил, что считая негативной роль Турции в сирийском вопросе, он не поднимал этот вопрос в рамках переговоров.  

 - Наша делегация настаивала, чтобы Сирия была гражданским и светским государством, но турецкая сторона и вооруженная оппозиция Сирии отвергли это предложение,  добавил Башар аль-Джафари.

 Говорить о полном прекращении огня власти Сирии считают преждевременным.  

 - В Дамаске живут семь миллионов человек. Жители города находятся 41 день без воды. Правительственные войска будут воевать до тех пор, пока не отобьют доступ к источнику воды,  пояснил он.

 Однако несмотря ни на что, Правительство Сирии намерено и дальше проводить переговоры с вооруженной оппозицией.

 В свою очередь, Стаффан де Мистура также отметил особую важность режима прекращения огня, скорейшую реализацию трехсторонней договоренности.  

 - Это зависит от решения стран-гарантов, но это все будет очень скоро. Сам факт того, что они приняли решение о создании механизма,  это уже большой прорыв,  сказал Стаффан де Мистура.

 Дипломат полагает, что добиться мира в Сирии возможно только при политическом воздействии. Причем работа должна проходить под эгидой ООН совместно с сирийским народом.  

 - Мы, ООН, были наблюдателями. Мы видели первый и самый важный приоритет переговоров  обеспечение прекращения огня. Это важнее всего. Сирийский народ нуждается в прекращении кровопролития. Нам необходимо сдерживать конфликт совместно со странами-гарантами Турцией, Россией и Ираном. ООН готова помогать странам в этом процессе, развивать трехсторонний механизм. Надо прекратить огонь и обеспечить беспрепятственно доставку гуманитарной помощи. Невозможность доставлять гуманитарную помощь не была связана с природными явлениями, это связано с войной,  заявил Стаффан де Мистура.

 Специальный посланник Генерального секретаря ООН выразил благодарность Президенту РК за миро- творческую политику, отметив, что Астанинская встреча помогла создать благоприятную среду для вовлечения в переговоры и принять решение о режиме прекращения огня, что очень важно для будущих переговоров в Женеве.

 

 

10 февраля 2017, 14:08
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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