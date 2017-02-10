Важный шаг к мирному урегулированию

Линара Сактаганова

На диалоговой площадке Казахстана принято решение об активном сотрудничестве по обеспечению сирийского политического процесса и внесению вклада в глобальные процессы.

К такому соглашению пришли делегаты России, Ирана и Турции по итогам Астанинского процесса.

Обсуждение сирийского конфликта завершилось принятием итогового коммюнике, в котором Россия, Иран и Турция договорились создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.

Согласно тексту совместного заявления, который огласил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, страныгаранты выражают намерение вместе противостоять джихадистским группировкам.

«Мы подчеркиваем, что международная встреча по Сирии в Астане является формой для прямого диалога между правительством и оппозицией, как того требует резолюция 2254 Совета безопасности ООН. Было решено создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режиму о полном прекращении огня, отсутствием провокаций и контролировать все надлежащие вопросы. Мы подтверждаем свою позицию продолжать борьбу против ДАИШ (ИГИЛ), запрещенной в Казахстане, и отделить их от другой части вооруженной оппозиции. Мы подтверждаем приверженность принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности САР. Мы выражаем убеждение, что существует срочная необходимость начать переговорный процесс согласно резолюции Совета безопасности ООН 2254», говорится в тексте совместного заявления.

В документе страны-гаранты выражают поддержку желанию оппозиционных вооруженных групп принять участие в следующем раунде переговоров, который будет проведен между правительством и оппозицией под юрисдикцией ООН в Женеве 8 февраля 2017 года.

Отмечая эффективность Астанинского процесса, стороны коммюнике обратились с призывом ко всем членам международного сообщества о поддержке политического процесса с реализацией всех мероприятий, которые были согласованы резолюцией Совета безопасности ООН.

Более подробно о ходе и результатах встречи на итоговой пресс-конференции проинформировали постоянный представитель Сирии при ООН, глава делегации Правительства Сирии Башар аль-Джафари и специальный посланник Генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура.

Башар аль-Джафари выразил благодарность Казахстану и Президенту страны за организацию переговоров.

- Мы работали на этой встрече в Астане в течение двух дней днем и ночью ради того, чтобы достичь результатов этих переговоров, отметил спикер.

Он подчеркнул, что усилия официального Дамаска и каждой из стран участниц были направлены на закрепление прекращения огня и решения кризиса политическим путем.

Говоря о реализации трехстороннего механизма, он выразил мнение, что данное решение в ближайшее время найдет свое применение.

- Результат нашего труда договор, подписанный тремя сторонами. Выработать механизм реализации трехстороннего договора вот цель нашей встречи. Мы говорили конкретно и достигли конкретных, определенных результатов, отметил Башар аль- Джафари.

На вопрос журналистов о критике оппозиционеров в адрес Ирана посол выразил сожаление, что некоторые члены делегации, приняв условия соглашения 29 декабря, сегодня критикуют действия одного из трех гарантов.

- Когда речь идет о политике, не нужно следовать эмоциям. Нужно быть хладнокровным и действовать в соответствии с национальными интересами. Здесь вопрос заключается не в том, доволен кто-либо или нет. Важно, что мы получили финальный документ, заключенный с согласия всех сторон. Те, кто говорят, что они недовольны из-за негативной роли той или иной страны, они погружаются в темные воды. Иран является одной из стран гарантов и сыграл положительную роль в достижении этой финальной формулы, считает посол Сирии.

Между тем посол сообщил, что считая негативной роль Турции в сирийском вопросе, он не поднимал этот вопрос в рамках переговоров.

- Наша делегация настаивала, чтобы Сирия была гражданским и светским государством, но турецкая сторона и вооруженная оппозиция Сирии отвергли это предложение, добавил Башар аль-Джафари.

Говорить о полном прекращении огня власти Сирии считают преждевременным.

- В Дамаске живут семь миллионов человек. Жители города находятся 41 день без воды. Правительственные войска будут воевать до тех пор, пока не отобьют доступ к источнику воды, пояснил он.

Однако несмотря ни на что, Правительство Сирии намерено и дальше проводить переговоры с вооруженной оппозицией.

В свою очередь, Стаффан де Мистура также отметил особую важность режима прекращения огня, скорейшую реализацию трехсторонней договоренности.

- Это зависит от решения стран-гарантов, но это все будет очень скоро. Сам факт того, что они приняли решение о создании механизма, это уже большой прорыв, сказал Стаффан де Мистура.

Дипломат полагает, что добиться мира в Сирии возможно только при политическом воздействии. Причем работа должна проходить под эгидой ООН совместно с сирийским народом.

- Мы, ООН, были наблюдателями. Мы видели первый и самый важный приоритет переговоров обеспечение прекращения огня. Это важнее всего. Сирийский народ нуждается в прекращении кровопролития. Нам необходимо сдерживать конфликт совместно со странами-гарантами Турцией, Россией и Ираном. ООН готова помогать странам в этом процессе, развивать трехсторонний механизм. Надо прекратить огонь и обеспечить беспрепятственно доставку гуманитарной помощи. Невозможность доставлять гуманитарную помощь не была связана с природными явлениями, это связано с войной, заявил Стаффан де Мистура.

Специальный посланник Генерального секретаря ООН выразил благодарность Президенту РК за миро- творческую политику, отметив, что Астанинская встреча помогла создать благоприятную среду для вовлечения в переговоры и принять решение о режиме прекращения огня, что очень важно для будущих переговоров в Женеве.