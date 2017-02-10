Осторожно сосулька: Обнаженная Волочкова сняла новое шокирующее видео
10 февраля 2017, 14:19
Балерина обратилась к фанатам.
Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова обратилась с видеообращением к своим фанатам. Внимание зрителей больше привлек внешний вид танцовщицы, чем ее проникновенный призыв к закаливанию, пишет Tvnet.lv.
Анастасия вышла на улицу абсолютно обнаженная. Единственным элементом одежды на ней были угги, пикантные места она прикрыла пихтовыми вениками.
В таком виде Волочкова рассказала о своей любви к зиме и русской бане, а также призвала пользователей Сети закаляться.
Видео: instagram.com/volochkova_art
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