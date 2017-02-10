Осторожно сосулька: Обнаженная Волочкова сняла новое шокирующее видео

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова обратилась с видеообращением к своим фанатам. Внимание зрителей больше привлек внешний вид танцовщицы, чем ее проникновенный призыв к закаливанию , пишет , пишет Tvnet.lv





Анастасия вышла на улицу абсолютно обнаженная. Единственным элементом одежды на ней были угги, пикантные места она прикрыла пихтовыми вениками.





В таком виде Волочкова рассказала о своей любви к зиме и русской бане, а также призвала пользователей Сети закаляться.



Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 9 2017 в 5:27 PST



