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Осторожно сосулька: Обнаженная Волочкова сняла новое шокирующее видео

10 февраля 2017, 14:19

Балерина обратилась к фанатам.


Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова обратилась с видеообращением к своим фанатам. Внимание зрителей больше привлек внешний вид танцовщицы, чем ее проникновенный призыв к закаливанию, пишет Tvnet.lv.

Анастасия вышла на улицу абсолютно обнаженная. Единственным элементом одежды на ней были угги, пикантные места она прикрыла пихтовыми вениками.

В таком виде Волочкова рассказала о своей любви к зиме и русской бане, а также призвала пользователей Сети закаляться.

Видео: instagram.com/volochkova_art

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