Медицинской общественностью при поддержке Минздрава РК инициирована социальная кампания «100 проблем - 100 решений - 100 дней»

Медицинской общественностью Казахстана при поддержке Министерства здравоохранения республики инициирована социальная кампания «100 проблем - 100 решений - 100 дней», в рамках которой в социальной сети Facebook и мессенджере Whats App стартовал опрос населения с целью выявления злободневных проблем системы здравоохранения.

«Нам необходимо выявить 100 самых безотлагательных и насущных проблем, которые актуальны для населения и медицинской общественности. Из уст наших граждан хотелось бы услышать о возникающих трудностях при получении медицинских услуг, о проблемах сферы здравоохранения, с которыми они сталкиваются ежедневно. Нам также интересно получить предложения от самих граждан по улучшению качества и удобства в получении медицинских услуг, которые обязательно будут учтены при выработке решений», - пояснил министр.

«Все обращения, приходящие на адрес ainur.health@gmail.com обрабатываются, каждому письму присваивается уникальный номер, проблемы группируются по категориям и вырабатываются решения. В спискок «100 проблем» включаются те вопросы, которые можно решить в кратчайшие сроки, условно в течение 100 дней. Для прозрачности мы предлагаем разместить в социальной сети Facebook весь список выдвинутых населением проблем со ссылкой на конкретное обращение и дать возможность каждому обратившемуся отследить приоритетность вопроса и предлагаемые пути решения. Проблемы, требующие значительного времени и ресурсов для разрешения, будут переданы в Министерство здравоохранения для выработки решений совместно с руководителями Комитетов, структурных подразделений и территориальных департаментов МЗ РК в рамках исполнения системных програмных документов отрасли», - прокомментировала и.о. Генерального директора РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Айнур Айыпханова.

Учитывая охват и популярность данного проекта, принято решение о продлении опроса до 18:00 часов 17 февраля текущего года. Теперь обращения можно отправлять по адресу: 100@rcrz.kz