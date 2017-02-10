Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Самая грациозная бородатая русалка и другие приключения американца на пляже

10 февраля 2017, 14:30

Весёлый парень показал кадры из своей зажигательной фотосессии на побережье.


Обычно если парни фотографируются на пляже, то стараются выглядеть мужественно, напрягают мускулы и принимают стандартную позу.

Однако известный весельчак Джошуа Варозза не из тех, кто стремится привлечь противоположный пол красивым телом, он предпочитает смешить всех своими забавными и абсолютно нетипичными для мужчины фотографиями.



На этот раз для пляжной коллекции снимков парень предстал в образе русалки, выбравшейся на берег и невероятно обаятельного спасателя. Эти фотографии буквально взорвали интернет и покорили сердца тех, кто не был знаком с Джошуа. Новая подборка фотографий называется «Dudeoir Beach Collection». Создавать образы Джошуа помогал друг и фотограф Тами Беарс (Tami Bears).


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...