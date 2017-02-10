Самая грациозная бородатая русалка и другие приключения американца на пляже

Весёлый парень показал кадры из своей зажигательной фотосессии на побережье.

Обычно если парни фотографируются на пляже, то стараются выглядеть мужественно, напрягают мускулы и принимают стандартную позу.





Однако известный весельчак Джошуа Варозза не из тех, кто стремится привлечь противоположный пол красивым телом, он предпочитает смешить всех своими забавными и абсолютно нетипичными для мужчины фотографиями.









На этот раз для пляжной коллекции снимков парень предстал в образе русалки, выбравшейся на берег и невероятно обаятельного спасателя. Эти фотографии буквально взорвали интернет и покорили сердца тех, кто не был знаком с Джошуа. Новая подборка фотографий называется «Dudeoir Beach Collection». Создавать образы Джошуа помогал друг и фотограф Тами Беарс (Tami Bears).



