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Блогера, который выстрелил в глаз 13-летней девочке, задержали в России

10 февраля 2017, 14:38

О причинах преступления ничего неизвестно.


Оперативники ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из Казахстана задержали 18-летнего Арзул Сахиб-Оглы Гаджиева, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней девочке, передает портал Znak.ru.

Напомним, в Костанае в июле прошлого года Арзул Сахиб-Оглы выстрелил из пневматического пистолета в лицо 13-летней девочке, пуля попала в глаз. После совершения преступления молодой человек скрылся. По словам очевидцев, он был трезв. О причинах преступления ничего неизвестно. До инцидента молодой человек и пострадавшая девочка знакомы не были. Глазное яблоко девочке сохранили, однако зрительную функцию восстановить не удалось, извлечь пулю из глаза казахстанские врачи не смогли.

Парень был известным в Казахстане видеоблогером. В своих роликах он рассуждал о воспитании, хорошем отношении к людям, уважении, доброте и отзывчивости. Девочка занималась большим теннисом и подавала надежды. Этот случай поставил крест на её спортивной карьере.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе проведённых мероприятий было установлено, что разыскиваемый парень проживает в Челябинске. Полицейские из Челябинска и Казахстана задержали его в подъезде одного из домов по проспекту Победы.

Предполагаемому преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об его экстрадиции на территорию Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба ДВД Костанайской области, onlinetambov.ru

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