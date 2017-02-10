Блогера, который выстрелил в глаз 13-летней девочке, задержали в России
10 февраля 2017, 14:38
О причинах преступления ничего неизвестно.
Оперативники ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из Казахстана задержали 18-летнего Арзул Сахиб-Оглы Гаджиева, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней девочке, передает портал Znak.ru.
Напомним, в Костанае в июле прошлого года Арзул Сахиб-Оглы выстрелил из пневматического пистолета в лицо 13-летней девочке, пуля попала в глаз. После совершения преступления молодой человек скрылся. По словам очевидцев, он был трезв. О причинах преступления ничего неизвестно. До инцидента молодой человек и пострадавшая девочка знакомы не были. Глазное яблоко девочке сохранили, однако зрительную функцию восстановить не удалось, извлечь пулю из глаза казахстанские врачи не смогли.
Парень был известным в Казахстане видеоблогером. В своих роликах он рассуждал о воспитании, хорошем отношении к людям, уважении, доброте и отзывчивости. Девочка занималась большим теннисом и подавала надежды. Этот случай поставил крест на её спортивной карьере.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В ходе проведённых мероприятий было установлено, что разыскиваемый парень проживает в Челябинске. Полицейские из Челябинска и Казахстана задержали его в подъезде одного из домов по проспекту Победы.
Предполагаемому преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об его экстрадиции на территорию Республики Казахстан.
Фото: пресс-служба ДВД Костанайской области, onlinetambov.ru
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