На принципах достоверности и открытости

С. Жукенов,

директор Юридического департамента

Министерства информации и коммуникаций РК

В программных документах республики не раз отмечалось, что отрасли информации и коммуникаций имеют непреходящее значение для нашей страны. Стремительное развитие новых технологий распространения массовой информации неизбежно влияет на изменение общественных отношений в информационной сфере, правоотношений в сфере связи и информатизации.

В этой связи в рамках исполнения Концептуального плана законотворческой работы на 2016 - 2021 годы и Планом законопроектных работ Правительства РК на 2017 год Министерством информации и коммуникаций разработан законопроект, который предусматривает совершенствование действующих правовых норм с целью стимулирования развития отраслей, связанных с информацией и коммуникациями, а также исключения избыточного законодательного регулирования.

Концепция данного законопроекта одобрена 14 октября 2016 года на 411 заседании Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности при Правительстве. Законопроект прошел обсуждение на портале «Открытые НПА», в рамках которого были получены комментарии, в целом поддерживающие идеи концепции законопроекта. При этом имелись отдельные предложения в рамках рабочей группы, которые были дополнительно проанализированы. Так, из поступивших 138 предложений учтены 86.

Содержательно законопроект предусматривает совершенствование четырех отраслей законодательства. Это вопросы в области связи, информатизации, средств массовой информации и телерадиовещания, а также информационной безопасности.

В области связи целью ставится достижение наибольшего охвата услугами связи и их качества при наименьших затратах, что соответственно снизит уровень цен для конечных потребителей.

К примеру, в целях повышения качества услуг связи предлагается законодательно предоставить право операторам сотовой связи совместно использовать выделенный им радиочастотный спектр. Это оптимизирует использование радиочастотного спектра в условиях его дефицита. В результате, с целью снижения стоимости или улучшения качества услуг конкуренты могут стать партнерами.

Практика совместного использования радиочастот является одним из ключевых трендов в развитии мобильной связи и широко применяется во многих развитых и развивающихся странах. При изучении международного опыта также учитывались рекомендации Международного союза электросвязи, а также политика регулирования радиочастотного спектра Европейской комиссии.

Актуальность и своевременность данных поправок обусловлены тем, что мобильная связь доминирует глобально, а радиочастотный спектр это ограниченный ресурс, также как земля и вода. Для предпринимателей совместное использование решит вопрос дефицита, а также способствует развитию новых устойчивых бизнес-моделей. В свою очередь, за счет снижения стоимости развертывания и эксплуатации сетей связи для населения будет обеспечено повышение качества и доступности услуг связи.

По блоку связи имеется ряд иных поправок, которые получили положительные отзывы. К примеру, в целях облегчения нагрузки операторов связи и оптимизации разрешительных процедур разрешения на эксплуатацию радио-электронных средств и высокочастотных устройств будут переведены на уведомительный порядок.

В отличие от вопросов отрасли связи, сфера СМИ в законопроекте стала наиболее обсуждаемой. При этом представители общественности отметили высокую степень открытости обсуждения поправок в законодательные акты.

Одной из тем обсуждения стали права и обязанности журналиста. В частности, в настоящее время существует норма о праве журналиста проверять достоверность получаемой информации. Эта норма позволяет делать запросы и требовать ответы, посещать места стихийных бедствий и катастроф, быть принятыми должностными лицами и т.д.

Вместе с тем правовая конструкция в отношении достоверности информации является однобокой, при которой не достигается баланс прав и обязанностей. В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть обязанность журналиста проверять достоверность распространяемой информации.

Так же, как соответствие закону и справедливость есть основа для правосудия, достоверность распространяемой информации лежит в основе журналистики. В ходе обсуждения данной нормы с журналистами она была уточнена в части того, что такая проверка делается путем направления запросов соответствующим лицам и (или) организациям, поисков либо иными способами, не запрещенными законодательством РК.

Весьма примечательным является опыт правоприменительной практики Европейского суда по правам человека. В соответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право свободно выражать свое мнение. При этом оговаривается, что осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

Так, постановление Европейского суда по правам человека по делу «Компания «Тансберг блад АС» и Хеуком против Норвегии» показывает допущенное нарушение требований ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд постановил, что журналисты обязаны действовать добросовестно, тщательно придерживаться фактической базы и представлять достоверную и точную информацию в соответствии с принципами журналистской этики, чтобы пользоваться защитой Конвенции при распространении информации по вопросам, представляющим всеобщий интерес.

Анализ законодательства и правоприменительной практики зарубежных стран показал наличие не только обязанности проверки достоверности, но и таких правовых конструкций, как «сбалансированная информация», «объективная информация», «точная информация», «правдивая информация». В Канаде (SOR/97555) в настоящее время вообще имеется прямой запрет на распространение ложных, поддельных или вводящих в заблуждение новостей.

Однако в целях поступательного развития законодательства рабочая группа ограничилась предложением только о достоверности распространяемой информации.

Кроме того, законопроектом предлагается включить норму, закрепляющую основные принципы деятельности средств массовой информации. К примеру, наличие такой статьи в законах, регулирующих деятельность торговли, волонтерства, лотереи, имеет положительное значение как для юриспруденции, так и для регулируемой деятельности. Такие принципы также имеют не только практическую значимость с точки зрения правоприменения, но и воспитательную функцию. В настоящее время данные принципы обсуждаются и дорабатываются с экспертным сообществом журналистов.

Также законопроектом предлагается ввести нормы о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, путем закрепления понятия «информация, соответствующая возрасту ребенка». К организациям образования будет предъявлено требование по обеспечению доступа детей к сетям телекоммуникаций только с очищенным контентом, а к операторам связи требование по предоставлению услуг такого фильтрованного интернет трафика.

Помимо вышеуказанных поправок актуальными являются предлагаемые нормы по ограничению использования изображения ребенка без согласия самого ребенка и его законных представителей. Данная поправка направлена в первую очередь на обеспечение защиты прав ребенка, пострадавшего в результате противоправных деяний. Право ребенка на конфиденциальность должно уважаться.

Данные положения имеют место в практике ряда зарубежных стран. Более того, в отдельных штатах США полностью запретили фотографировать или снимать на видео ребенка без согласия родителей в любом случае, а не только пострадавшего в результате противоправных действий.

В целях облегчения нагрузки на СМИ законопроектом предлагается исключить меры административного взыскания в виде приостановки деятельности СМИ на три месяца и конфискации тиража за незначительные нарушения. Например, за нарушение требований размещения выходных данных и предоставления обязательного экземпляра. Данная норма была воспринята журналистским сообществом с огромным удовлетворением. Хотя, следует отметить, что в международной практике не во всех случаях нарушение требований размещения выходных данных относят к незначительным нарушениям, так как это связано с нарушением прав потребителей.

В законопроекте предусматривается расширить возможности использования права на доступ к информации лицами с ограниченными возможностями через создание правовых условий для широкого применения субтитрования или сурдо-перевода, а также доставки информации с помощью услуги «телегазета».

Нормы законопроекта, направленные на корректировку действующего законодательства в сфере информатизации и информационной безопасности, также являются существенными и значительными. В целом они определяют отношения между государственными органами и носят сугубо технический характер. Среди основных поправок предусмотрен блок информационной безопасности информационных систем государственных органов.

Ожидается, что предлагаемые поправки в действующее законодательство в сфере информации и коммуникаций обеспечат поступательное развитие этой отрасли и тем самым внесут существенный вклад в укрепление экономического роста страны, укрепление государственности и обеспечение прав и свобод граждан нашей республики.

Предполагается, что законопроект будет внесен на рассмотрение Парламента РК в мае 2017 года.

В настоящее время по проекту закона ведется согласование с государственными органами, общественными объединениями. Министерство по каждой поправке, каждому предложению ведет открытое и профессиональное обсуждение.