Действовать по закону

Нурлан Шаймерденов,

судья Талгарского районного суда Алматинской области

В силу требований п. 3 ст. 6 Конституции РК земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.

Значимость такого объекта собственности, как земля, закреплена на конституционном уровне. Основания возникновения, условия и пределы осуществления права частной собственности определяются законом.

Особо сложная категория дел

Еще в обычном праве казахов «жер дауы» выделяли особо как наиболее сложную категорию из всех видов споров. Вопросы изъятия земельных участков для государственных нужд были всегда крайне актуальны. В соответствии с п. 2 ст. 82 Земельного кодекса от 20 июня 2003 года основаниями для изъятия или выкупа земельных участков для государственных надобностей являются: международные обязательства; предоставление земель для нужд обороны, особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; обнаружение под участком месторождения полезных ископаемых (кроме общераспространенных); строительство дорог, линий электропередачи, связи и магистральных трубопроводов, а также других объектов, имеющих государственное значение, при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов; снос аварийного и ветхого жилья, грозящего обвалом (обрушением); генеральные планы городов и иных населенных пунктов, схемы зонирования территории и иная утвержденная в установленном порядке градостроительная или землеустроительная документация.

Данный перечень не является исчерпывающим, законодательными актами могут предусматриваться иные основания.

Решение об изъятии земельных участков из земель всех категорий, связанных с созданием и расширением особо охраняемых природных территорий республиканского значения, выполнением международных обязательств и использованием земель для нужд обороны и безопасности, в соответствии с п. 3 ст. 13 Земельного кодекса принимает Правительство РК.

Кроме того, в соответствии п. 2 ст. 18 Кодекса предусмотрено, что акимы городов также вправе принимать решения об изъятии земельных участков для государственных надобностей, кроме случаев, когда это относится к компетенции вышестоящего акима или Правительства.

Отчуждение по решению суда

Изъятие земельных участков для государственных надобностей осуществляется в порядке выкупа в соответствии с Земельным кодексом, а в части, не урегулированной им, иными законодательными актами.

Письменное уведомление о необходимости выкупа земельного участка для государственных надобностей должно поступить не позднее чем за год до предстоящего выкупа. Выкуп земельного участка до истечения года со дня получения собственником такого уведомления допускается только с согласия собственника, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

При этом отчуждение имущества допускается лишь в целях его использования для государственных нужд, перечень исключительных случаев отчуждения имущества для государственных нужд устанавливается законом, при этом отчуждение имущества возможно при условии равноценного его возмещения и отчуждение производится не иначе как по решению суда.

При этом земельный участок и иная недвижимость могут быть принудительно изъяты у правообладателя в исключительных случаях при соблюдении требований о том, что отчуждение имущества допускается лишь в целях его использования для государственных нужд. Кроме того, обязательным условием является то, что равноценное возмещение и принудительное отчуждение имущества для государственных нужд производится не иначе как по решению суда.

В отсутствие согласия собственника

В соответствии со ст. 88 Земельного кодекса процедура изъятия для государственных нужд возбуждается, если собственник или негосударственный землепользователь не согласен с решением о выкупе у него земельного участка для указанных целей и с ним не достигнуто соглашение о цене за выкупаемый земельный участок или других условиях выкупа. Такой иск может быть предъявлен по истечении года, но не позднее двух лет с момента направления собственнику или негосударственному землепользователю земельного участка уведомления, предусмотренного ст. 85 Кодекса, если иное не предусмотрено законом.

При определении стоимости

В соответствии со ст. 87 Земельного кодекса цена на земельный участок, выкупаемый для государственных надобностей, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником. При недостижении с землепользователем соглашения цена определяется в судебном порядке.

При определении цены за выкупаемый земельный участок в нее включаются рыночная стоимость земельного участка, находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные собственнику или землепользователю в связи с утратой земельного участка, включая убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами. Естественно, собственник земельного участка заинтересован в увеличении суммы за выкупаемый объект.

На наш взгляд, изъятие для государственных нужд недвижимого имущества может иметь место только при переходе такого имущества в государственную собственность для осуществления функций, возложенных на органы государственной власти и управления. Поэтому изъятие земельных участков с последующей передачей их в частную собственность нельзя понимать как изъятие для государственных нужд. Практика показывает, что суды Алматинской области, как и во всей республике, при рассмотрении земельных споров делают все для того, чтобы были защищены конституционные права собственника. В случае же если изъятие земель происходит действительно для государственных нужд, то суд, естественно, защитит интересы государства.