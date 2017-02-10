Ташкент и Астана могут договориться в вопросе демаркации государственной границы

Страны ведут работу по демаркации границы в рамках специально разработанного плана.

Ташкент и Астана могут договориться в вопросе демаркации государственной границы уже в 2017 году, сообщил Sputnik Узбекистан посол Казахстана в Ташкенте Ерик Утембаев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день между двумя государствами в этом вопросе «нет никаких проблем», однако он отметил, что необходимо пройти ряд этапов согласований, на которые потребуется время.

Посол заявил, что обе страны в вопросе демаркации границы продемонстрировали лучшую модель взаимоотношений. «Мы продвинулись по этим вопросам очень далеко и в принципе скоро готовимся завершить весь этот комплекс. У нас осталась точка стыка между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменией. В этом году, я думаю, мы завершим все эти процессы», — сообщил дипломат.

Страны ведут работу по демаркации границы в рамках специально разработанного плана. Отметим, что протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2,1 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен в 2017 году активизировать переговоры по обустройству границ с соседями. В частности, в рамках реализации стратегии предусматривается возобновление процесса переговоров с Таджикистаном и Туркменистаном для обсуждения вопроса правового оформления несогласованной части госграницы Напомним, что после развала СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами остаются неделимитированными, это является причиной постоянных конфликтов на границе.

За последние три года здесь произошло несколько десятков погранинцидентов с применением оружия. Став президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся «перезагрузкой» отношений с соседями по региону, в частности, в вопросах, связанных с обустройством границ.