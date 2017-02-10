 
Частично облачно: снег
-27°

Астана

Частично облачно: снег

Вероятность осадков: 6%

Влажность: 66%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: западный, 8.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

323.80

10 февраля 

Курс НБРК

323.96

-

АЛМАТЫ

Покупка

323.10

Продажа

323.80

АСТАНА

Покупка

323.00

Продажа

324.00

Подробнее
347.50

10 февраля 

Курс НБРК

346.57

-

АЛМАТЫ

Покупка

344.00

Продажа

347.50

АСТАНА

Покупка

345.10

Продажа

347.00

Подробнее
Новости за сегодня

Ташкент и Астана могут договориться в вопросе демаркации государственной границы

 

Страны ведут работу по демаркации границы в рамках специально разработанного плана.

Ташкент и Астана могут договориться в вопросе демаркации государственной границы уже в 2017 году, сообщил Sputnik Узбекистан посол Казахстана в Ташкенте Ерик Утембаев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день между двумя государствами в этом вопросе «нет никаких проблем», однако он отметил, что необходимо пройти ряд этапов согласований, на которые потребуется время.

Посол заявил, что обе страны в вопросе демаркации границы продемонстрировали лучшую модель взаимоотношений. «Мы продвинулись по этим вопросам очень далеко и в принципе скоро готовимся завершить весь этот комплекс. У нас осталась точка стыка между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменией. В этом году, я думаю, мы завершим все эти процессы», — сообщил дипломат.

Страны ведут работу по демаркации границы в рамках специально разработанного плана. Отметим, что протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2,1 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен в 2017 году активизировать переговоры по обустройству границ с соседями. В частности, в рамках реализации стратегии предусматривается возобновление процесса переговоров с Таджикистаном и Туркменистаном для обсуждения вопроса правового оформления несогласованной части госграницы Напомним, что после развала СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами остаются неделимитированными, это является причиной постоянных конфликтов на границе.

За последние три года здесь произошло несколько десятков погранинцидентов с применением оружия. Став президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся «перезагрузкой» отношений с соседями по региону, в частности, в вопросах, связанных с обустройством границ.

 

10 февраля 2017, 14:53
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Литер»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код