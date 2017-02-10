В Акорде обсудили меры по ускоренной модернизации экономики
10 февраля 2017, 14:59
Также были рассмотрены вопросы развития новой индустрии с применением цифровых технологий и разработки комплекса мер технологического перевооружения базовых отраслей.
В Акорде состоялось совещание по вопросам ускоренной технологической модернизации экономики под председательством Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
В совещании приняли участие Премьер-Министр, Председатель Национального Банка, члены правительства, аким г.Астаны, руководители национальных холдингов и компаний, а также ведущих предприятий страны.
Были обсуждены меры по ускоренной модернизации экономики, которая выделена в качестве первого приоритета в Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность».
Также были рассмотрены вопросы развития новой индустрии с применением цифровых технологий и разработки комплекса мер технологического перевооружения базовых отраслей.
По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений.
Фото akorda.kz
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