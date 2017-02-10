В Акорде обсудили меры по ускоренной модернизации экономики

Также были рассмотрены вопросы развития новой индустрии с применением цифровых технологий и разработки комплекса мер технологического перевооружения базовых отраслей.

В Акорде состоялось совещание по вопросам ускоренной технологической модернизации экономики под председательством Главы государства , сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





В совещании приняли участие Премьер-Министр, Председатель Национального Банка, члены правительства, аким г.Астаны, руководители национальных холдингов и компаний, а также ведущих предприятий страны.









Были обсуждены меры по ускоренной модернизации экономики, которая выделена в качестве первого приоритета в Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность».





Также были рассмотрены вопросы развития новой индустрии с применением цифровых технологий и разработки комплекса мер технологического перевооружения базовых отраслей.





По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений.



