Организации культуры Казахстана изменили форму собственности

В Казахстане произошла трансформация менеджмента культурной сферы и изменена форма собственности в учреждениях культуры. Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве сообщила вице-министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

По словам вице-министра, трансформация проведена с опорой на опыт стран ОЭСР. Республиканские госучреждения стали республиканскими государственными казенными предприятиями.

«Эта мера дает возможность республиканским организациям культуры самостоятельно разрабатывать интересные программы, зарабатывать, при этом ослабляя нагрузку на республиканский бюджет», - отметила А.Раимкулова.

Это, в свою очередь, дает больше возможностей для развития менеджмента отрасли. Новшество позволило создать 13 художественных советов при МКС. Члены худсоветов несколько раз в месяц встречаются в Астане и Алматы. На встречи приглашаются видные деятели из регионов, мастера культуры по вопросам репертуарной, гастрольной, издательской политики в стране. В рамках встреч участники обсуждают новые произведения литературы, дают рекомендации для постановок, обсуждают сценарии. На сегодняшний день предлагаемые экспертами произведения активно издаются, входят в репертуар ведущих театров республики.

Как отметила вице-министр, становится конкурентоспособной и кинопродукция: выпускаются хорошие картины, которые по качеству по контентному содержанию могут поспорить с лучшими продуктами культуры мирового уровня.