Мать Майкла Джексона через суд выселила племянника, который над ней издевался

Мать покойного короля поп-музыки Майкла Джексона — Кэтрин Джексон, добилась вынесения охранного ордера против своего племянника, которого она обвиняла в издевательствах и эмоциональном давлении , передает , передает РИА Новости





Сообщается, что суд в качестве промежуточного решения, предписал племяннику съехать из дома истицы в городе Калабасас под Лос-Анджелесом, а также обязал его не приближаться к женщине ближе, чем на 100 метров. Основные слушания по делу запланированы на 1 марта.





Как передает агентство Рейтер, 52-летний Ламар Джексон работал у 86-летней женщины водителем. Адвокат Кэтрин Джексон, подавший жалобу в суд Лос-Анджелеса, заявил, что его подзащитная боится своего родственника и подозревает, что он использует ее кредитные карточки и другую финансовую информацию в своих личных целях. Также Джексон была вынуждена прятаться в кладовке, чтобы спокойно поговорить со своими детьми.



