Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Мать Майкла Джексона через суд выселила племянника, который над ней издевался

10 февраля 2017, 15:05

52-летний Ламар Джексон работал у 86-летней женщины водителем.


Мать покойного короля поп-музыки Майкла Джексона — Кэтрин Джексон, добилась вынесения охранного ордера против своего племянника, которого она обвиняла в издевательствах и эмоциональном давлении, передает РИА Новости.

Сообщается, что суд в качестве промежуточного решения, предписал племяннику съехать из дома истицы в городе Калабасас под Лос-Анджелесом, а также обязал его не приближаться к женщине ближе, чем на 100 метров. Основные слушания по делу запланированы на 1 марта.

Как передает агентство Рейтер, 52-летний Ламар Джексон работал у 86-летней женщины водителем. Адвокат Кэтрин Джексон, подавший жалобу в суд Лос-Анджелеса, заявил, что его подзащитная боится своего родственника и подозревает, что он использует ее кредитные карточки и другую финансовую информацию в своих личных целях. Также Джексон была вынуждена прятаться в кладовке, чтобы спокойно поговорить со своими детьми.

Фото: jetsetter.ua

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...