Земельный кадастр и регистр недвижимости объединят в РК
10 февраля 2017, 15:19
Процедура объединения упростит регистрацию земли и недвижимости.
Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на расширенном заседании коллегии ведомства в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерством юстиции, в целях упрощения регистрации прав на недвижимое имущество, планируется передать всю техническую работу в Госкорпорацию «Правительство для граждан». Сейчас этот вопрос мы обсуждаем с Министерством информации и коммуникаций и, если этот опыт будет успешным, мы распространим его на другие виды государственных услуг. Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства прорабатывается вопрос о создании информационной базы данных «Единый кадастр». Предполагается, что эта база объединит регистр недвижимости и земельный кадастр и, соответственно, упростит процедуры регистрации земли и недвижимости», - сказал Бекетаев.
Министр подчеркнул, что ведомством ведется работа по исполнению поручений Главы государства, заключенных в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
Автор: Мейрамбек Байгарин
Фото с сайта rusenergoproekt.com
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