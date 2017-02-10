Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Земельный кадастр и регистр недвижимости объединят в РК

10 февраля 2017, 15:19

Процедура объединения упростит регистрацию земли и недвижимости.


Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на расширенном заседании коллегии ведомства в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством юстиции, в целях упрощения регистрации прав на недвижимое имущество, планируется передать всю техническую работу в Госкорпорацию «Правительство для граждан». Сейчас этот вопрос мы обсуждаем с Министерством информации и коммуникаций и, если этот опыт будет успешным, мы распространим его на другие виды государственных услуг. Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства прорабатывается вопрос о создании информационной базы данных «Единый кадастр». Предполагается, что эта база объединит регистр недвижимости и земельный кадастр и, соответственно, упростит процедуры регистрации земли и недвижимости», - сказал Бекетаев.

Министр подчеркнул, что ведомством ведется работа по исполнению поручений Главы государства, заключенных в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Автор: Мейрамбек Байгарин
Фото с сайта rusenergoproekt.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...