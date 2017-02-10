Госсекретарь приняла участие в форуме «Расширение возможностей женщин в корпоративном секторе»

На сегодняшний день 44% всех активных субъектов МСБ страны возглавляют женщины (более 570 тыс. субъектов).

Госсекретарь Гульшара Абдыкаликова приняла участие в международном форуме «Расширение возможностей женщин в корпоративном секторе». Также в нем участвовали члены Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана, депутаты Парламента и др., сообщает пресс-служба Акорды.





В своем выступлении Государственный секретарь подчеркнула, что Президент Казахстана в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» указал на вступление страны в новую эпоху своего развития. Государственный секретарь акцентировала внимание на необходимости активизации женщин в реализации второго приоритета Послания - кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды.





- Многое зависит от женщин, возглавляющих предприятия малого и среднего бизнеса. Участие женщин-руководителей в общественных процессах положительным образом отразится на качестве управленческих процедур и повышении конкурентоспособности. Кроме того, следует активизировать деятельность женщин в создании инновационных стартапов, как одного из драйверов наукоемкой экономики, - сказала Г.Абдыкаликова.





На сегодняшний день 44% всех активных субъектов МСБ страны возглавляют женщины (более 570 тыс. субъектов). Они обеспечивают 31% всех рабочих мест в секторе МСБ Казахстана. Развитие женского бизнеса в республике осуществляется через государственные программы, соглашения между Правительством и международными институтами развития: ЕБРР, ПРООН, Всемирный банк, ООН-Женщины и другие. Кроме того, Холдингом «КазАгро» оказывается поддержка женщинам-предпринимателям на селе. Так, за последние три года 32% получателей кредитов являются женщины. Принятие действенных мер позволило Казахстану улучшить показатель «экономическое участие и возможности женщин» рейтинга Всемирного Экономического Форума и занять 31-ое место.





Госсекретарь отметила, что сегодня в Казахстане проживает более 4 млн семей. В стране ведется системная работа по созданию необходимых условий в целях укрепления семьи. Указом главы государства утверждена Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. Цель Концепции ‑ повышение уровня гендерного равенства, ответственности, паритетности и результативности в выполнении членами семей своих бытовых, экономических, нравственно-воспитательных, защитных и других важных функций.





В завершение Государственный секретарь обозначила приоритеты дальнейшего развития малого и среднего бизнеса с участием женщин, расширения их возможностей в корпоративном секторе для выполнения задач, обозначенных в Послании Главы государства 2017 года.



