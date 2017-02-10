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Новости за сегодня

В Акорде обсудили меры по ускоренной модернизации экономики

 

В Акорде состоялось совещание по вопросам ускоренной технологической модернизации экономики под председательством Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

В совещании приняли участие Премьер-Министр, Председатель Национального Банка, члены правительства, аким г.Астаны, руководители национальных холдингов и компаний, а также ведущих предприятий страны.

Были обсуждены меры по ускоренной модернизации экономики, которая выделена в качестве первого приоритета в Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность».

Также были рассмотрены вопросы развития новой индустрии с применением цифровых технологий и разработки комплекса мер технологического перевооружения базовых отраслей.

По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений.

 

10 февраля 2017, 15:14
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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