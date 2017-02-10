Кто больше любит свой город – алматинцы или астанчане

О своем городе в соцсетях, в частности в Фейсбуке, сегодня пишут больше астанчане, сообщает Zakon.kz





Конечно, это в первую очередь связано с крепчающими морозами в столице. Как пишут некоторые френды, последние сутки там было – 28-29, а такое ощущение, что все 46-48.





Мейрам Раганин Но настоящих астанчан это не пугает, а наоборот, они еще больше любят свой город и гордятся им, в том числе стоматолог«Астана - город с суровым климатом и с сильными людьми. Здесь нет место слабакам и нытикам. Кто полюбит этот край, тот его уже никогда не покинет. И может быть мы иногда будем ныть , но не сдадимся. Остальных приглашаем летом на ЭКСПО. Будет тепло, но ветренно. Оденьте шубы)), …у нас зеленая зима теплее , чем белая зима)).





Юрист Сания Таласпаева в комментариях полностью разделяет его мнение: «Я очень люблю погоду моей Астаны! Зимой - снег, ветер, метель, буря -40 и люди в проруби расслабляются! 😄 Весна - как весна, солнышко, всё тает, медленно, но тает, птички поют, трава зеленеет! Лето как лето! Зато не так жарко! В июля бывает сильная жара до +40 градусов! Осень - она сразу начинается 1 сентября ! Всё как положено, весь город в золотом цвете, дожди, слякоть. Правда осень в октябре уже заканчивается) скажу одно - у нас в Астане, чувствуешь все 4 времени года) пусть и не по порядку, иногда).





Другой стоматолог, правда, из Алматы, Сауле Сиырбай восхищается астанчанами: «Астанинцы молодцы, патриоты своего города», но, тем не менее, для нее «лучше Алматы, нет города».





Любит трескучие северные морозы и Арман Шекимов "Люблю Целиноградские морозы. Умудрялись гулять и даже назначать свидания 😊. Тогда не было Шатров и Мег. Надо отдать должное северным девчатам, которые в дикий мороз оставались красивыми и нежными)))".





Лилия Ержанова Астанчанкаиронично замечает, что ей нравится новый уровень столичного сервиса: «Плачь, Европа!!! Это не шутка, это реальное объявление в столичном магазине тканей. На самом видном месте. И под ним салфеток пачка. Продавцы, понятно, не от хорошей жизни такую заботу проявляют - средний ценник на метр ткани ныне 15-20 тысяч тенге, - но объявление капец как бодрит)) Кто видел объявления круче? кто переплюнет столичных покупателей и сервис?»





В Астане, может, и хорошо, но лично мне не нравятся там три вещи. Первое – морозы. Второе - в овощных ларьках нельзя выбирать овощи, фрукты, их кладут в пакет сами продавцы, тебя не спрашивая. И что они положат, то и берешь, пусть даже будут гнилые (( А в Алматы мы выбираем сами. Третье - во всех магазинах и ларьках целлофановые пакеты продают по 10 тенге, а у нас в Алматы – бесплатно и бери, сколько хочешь.





Но и алматинцы тоже любят свой город, просто они не любят выражать свои чувства публично, в соцсетях)). Так, Nikon пишет: «Алматы ― город с тысячью лиц. Он может быть шумным и южным, может по-столичному задирать нос, а может просто быть тихим и милым сердцу 💘 Некоторые кадры Алматы именно такие. Тихие. Как этот зимний вид от Андрея Алмазова».





(Орфография авторов сохранена)



