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Новости за сегодня

Размеры штрафов в РК снизят более чем по 150 составам административных правонарушений

 

В Казахстане будет гуманизирован Административный кодекс. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на расширенном заседании коллегии ведомства в «Казмедиацентре», передает «Казинформ».

«В настоящее время министерством совместно с заинтересованными государственными органами, неправительственными организациями, а также Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». Ключевым лейтмотивом данного законопроекта является гуманизация Кодекса», - сказал Бекетаев.

По его словам, законопроектом предлагается, во-первых, снизить размеры штрафных санкций более, чем по 150 составам административных правонарушений. Во-вторых, увеличить число статей, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде предупреждения. В-третьих, распространить действие института сокращенного производства, который позволяет в 7-дневный срок оплатить 50 процентов от суммы штрафа, на должностных и юридических лиц, а также по составам, санкции которых предусматривают, кроме штрафа, взыскание в виде предупреждения. В-четвертых, предлагается определить, что по некоторым составам, при установлении смягчающих обстоятельств, сумма административного штрафа сокращается до 30 процентов от общей суммы. В-пятых, в целях стимулирования предпринимательства, законопроектом предлагается установить возможность досрочного возобновления действия разрешения или лицензии в случае устранения нарушений, которые явились основанием для приостановления.

 

10 февраля 2017, 15:30
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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