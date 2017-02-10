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Новости за сегодня

Земельный кадастр и регистр недвижимости объединят в РК

 

Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на расширенном заседании коллегии ведомства в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством юстиции, в целях упрощения регистрации прав на недвижимое имущество, планируется передать всю техническую работу в Госкорпорацию «Правительство для граждан». Сейчас этот вопрос мы обсуждаем с Министерством информации и коммуникаций и, если этот опыт будет успешным, мы распространим его на другие виды государственных услуг. Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства прорабатывается вопрос о создании информационной базы данных «Единый кадастр». Предполагается, что эта база объединит регистр недвижимости и земельный кадастр и, соответственно, упростит процедуры регистрации земли и недвижимости», - сказал Бекетаев.

Министр подчеркнул, что ведомством ведется работа по исполнению поручений Главы государства, заключенных в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

 

Мейрамбек Байгарин

 

10 февраля 2017, 15:40
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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