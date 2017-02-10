В 2016 году уничтожено контрафактного товара почти на 15 млн тенге

157 административных дел заведено в прошлом году по фактам незаконного использования чужого товарного знака - Минюст РК.

На заседании коллегии в Министерстве юстиции РК заместитель министра этого ведомства Эльвира Азимова проинформировала о проведенной работе в сфере защиты интеллектуальной собственности, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В результате принятых мер в 2016 году территориальными органами юстиции были выявлены 160 правонарушений, по результатам которых возбуждено 157 административных дел по фактам незаконного использования чужого товарного знака. К административной ответственности были привлечены 153 лица и уничтожено конфискованного контрафактного товара почти на 15 миллионов тенге», - сказала она.





Вице-министр напомнила, что в сфере интеллектуальной собственности Министерство оказывает 12 государственных услуг.





«Следует отметить их стабильный показатель оказания и по сравнению с 2015 годом общее число оказанных услуг по регистрации выросло на 12%. Так, по регистрации прав на объекты промышленной собственности и авторского права было оказано около 15 тысяч государственных услуг», - сообщила Э. Азимова.





По ее словам, на улучшение странового показателя положительное влияние оказали проводимые с участием правообладателей праворазъяснительных мероприятий и законодательное урегулирование вопросов уничтожения конфискованных товаров, на которых незаконно размещены чужие товарные знаки и другие средства индивидуализации.





«Актуальным показателем оценки эффективности является госконтроль за соблюдением прав авторов и правообладателей. Если ОВД и службы экономических расследований наделены полномочиями по расследованию таких преступлений, то органы юстиции в соответствии с Предпринимательским кодексом обязаны на основании поступивших сообщений проводить проверки на предмет соблюдения прав в сфере интеллектуальной собственности», - уточнила спикер.





Как добавила заместитель главы ведомства, в целях улучшения качества были внесены изменения в подзаконные акты регулирующие порядок и госстандарты их оказания.





«Однако эти услуги продолжают оказываться как в электронном, так и в бумажном виде. В связи с этим начата проработка вопроса о полной автоматизации госуслуг по экспертизе и регистрации прав на товарные знаки и объекты авторского права. Отдельное внимание хотелось бы обратить на принимаемые меры по законодательному совершенствованию. В отчетный период в Мажилис был внесен проект закона «О внесении изменений в законодательные акты в сфере интеллектуальной собственности». В целом, следует отметить, что законопроект направлен на устранение административных барьеров и создания одноуровневой системы экспертизы и регистрации объектов интеллектуальной собственности, в частности на базе РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», действующего в ведении Минюста РК», - заключила она.





Ксения Давыдова, Астана