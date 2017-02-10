Глава государства подписал закон о судебно-экспертной деятельности

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности», направленный на дальнейшее совершенствование судебно-экспертной деятельности

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности», направленный на приведение законодательства страны в соответствие с новым Законом Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности»

Текст Закона публикуется в печати.