Глава государства подписал закон о судебно-экспертной деятельности
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности», направленный на дальнейшее совершенствование судебно-экспертной деятельности
Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности», направленный на приведение законодательства страны в соответствие с новым Законом Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности»
Текст Закона публикуется в печати.
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