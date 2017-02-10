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Новости за сегодня

Глава государства подписал закон о судебно-экспертной деятельности

 

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности», направленный на дальнейшее совершенствование судебно-экспертной деятельности

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности», направленный на приведение законодательства страны в соответствие с новым Законом Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности»

Текст Закона публикуется в печати.

 

10 февраля 2017, 15:49
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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