Ученые: Почти половина американских детей живет в нищете

Примерно 40% младенцев и детей младшего школьного возраста в США живет в семьях за чертой бедности, большая часть которых не может обеспечить даже самые базовые потребности ребенка, заявляют ученые из Национального центра детской бедности , передает , передает РИА Новости





В последние годы число бедных людей на территории США, несмотря на общий рост экономики, стабильно и достаточно быстро растет, в том числе и из-за глобализации и связанной с ней потерей рабочих мест средней и высокой квалификации. По последним оценкам правительства США, в 2015 году около 40 миллионов американцев находились за чертой бедности, что составляет примерно 15% от общей численности населения Америки, и 40% американских трудящихся очень близки к этой черте, зарабатывая менее 30 тысяч долларов в год.





По подсчетам ученых, свыше 40% детей живет в семьях, находящихся за чертой бедности, и в просто бедных семьях, зарабатывающих в сумме менее 24 тысяч долларов и менее 48 тысяч долларов в год. В их число входит около 5,2 миллиона младенцев и около 25 миллионов детей в возрасте до трех лет. Как отмечают специалисты центра, уровень бедности среди детей в последние три года, несмотря на улучшение экономической обстановки в США, не упал, а вырос на 1%, достигнув рекордных показателей со времен Великой депрессии.





"То, что сегодня в Америке примерно на 300 тысяч больше детей, живущих за чертой бедности, чем во времена Великой депрессии, является крайне тревожной вещью. Тревога, депрессия и постоянный стресс, связанный с финансовым неблагополучием, оставляют неизгладимую печать на детях и влияют на их карьеру и зарплату во взрослой жизни. Политики должны понимать, какое значение играет неблагополучное детство в будущем страны", — заявила директор Национального центра детской бедности Хэзер Кобалл.





Большая часть таких бедных детей проживает в семьях афро-американцев, латино-американцев и прочих представителей этнических и расовых меньшинств – примерно 60% детей таких родителей живут за чертой бедности. Лишь 30% детей в семьях европейского и азиатского происхождения страдает от таких проблем.



