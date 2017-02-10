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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 323,11, EURKZT_TOD = 343,60, RUBKZT_TOD = 5,4922, USDKZT_0_001 - +12,0000/+5,0000, USDKZT_0_002 = +6,2455 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 323,11 тенге за доллар США при объеме торгов 80 850 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 343,60 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4922 тенге за рубль при объеме торгов 50 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 323,30 тенге за доллар (-0,66 тенге), суммарный объем торгов - 112 450 тыс. USD (+34 350 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +12,0000 % годовых, предложение - +5,0000 % годовых;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,2455 % годовых при объеме торгов 1 040 200 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.

10 февраля 2017, 16:03
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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