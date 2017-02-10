Сборная Казахстана назвала состав на Азиаду в Саппоро

На континентальных состязаниях будут разыграны 64 комплекта медалей в 11 видах спорта.

С 19 по 26 февраля Саппоро (Япония) пройдут VIII зимние Азиатские игры. Это будет уже третья Азиада, которая проводится в Саппоро, и четвёртая — в Японии.

На континентальных состязаниях будут разыграны 64 комплекта медалей в 11 видах спорта.





Республиканскому интернет-порталу Sports.kz стал известен состав сборная Казахстана на грядущую Азиаду.





Биатлон





1. Ян Савицкий

2. Василий Подкорытов

3. Максим Браун

4. Антон Пантов

5. Владислав Витенко

6. Галина Вишневская

7. Дарья Усанова

8. Ольга Полторанина

9. Анна Кирсанова

10. Алина Райкова





Главный тренер: Михаил Дудченко

Старший тренер: Дмитрий Пантов





Конькобежный спорт





1. Роман Креч

2. Денис Кузин

3. Фёдор Мезенцев

4. Дмитрий Бабенко

5. Артем Крикунов

6. Станислав Палкин

7. Екатерина Айдова

8. Надежда Сидельник

9. Татьяна Климчук

10. Елена Урванцева





Главный тренер: Людмила Прокашева

Тренер: Вадим Саютин





Шорт-трек





1. Мерсаид Жаксыбаев

2. Нуртилек Кажгали

3. Еркебулан Шамуханов

4. Адиль Галиахметов

5. Куандык Сулейменов

6. Ким Ионг А

7. Анастасия Крестова

8. Ольга Тихонова

9. Анита Нагай

10. Мадина Жанбусинова





Главный тренер: Мадыгали Карсыбеков

Государственный тренер: Сафия Телеубаева

Тренер: Аслан Даумов





Фигурное катание





1. Денис Тен

2. Абзал Ракимгалиев

3. Айза Мамбекова

4. Элизабет Турсынбаева

5. Николай Морозов





Тренер: Николай Морозов

Тренер: Оксана Тен

Тренер: Сергей Лебедев

Главный тренер: Куралай Узурова





Лыжные гонки





1. Николай Чеботько

2. Евгений Величко

3. Денис Волотка

4. Ринат Мухин

5. Ердос Ахмадиев

6. Сергей Черепанов

7. Елена Коломина

8. Ольга Мандрика

9. Ирина Быкова

10. Марина Матросова

11. Ангелина Шурыга

12. Тамара Эбель





Тренер: Сергей Снытин





Горнолыжный спорт





1. Игорь Закурдаев

2. Мартин Хубер

3. Екатерина Карпова

4. Мария Григорова

5. Тарас Пименов





Главный тренер: Алексей Шубин





Фристайл (могул)





1. Олег Цинн

2. Александр Герберт

3. Константин Горлачев

4. Аяулым Амренова





Главный тренер: Виктор Лемешко

Тренер: Виктор Рейхерд





Сноуборд





1. Роллан Садыков

2. Владислав Зуев

3. Ксения Тупик

4. Дарья Слободкина





Главный тренер: Леонид Димаков





Прыжки на лыжах с трамплина





1. Марат Жапаров

2. Сабиржан Муминов

3. Сергей Ткаченко

4. Николай Карпенко





Главный тренер: Павел Васильев

Тренер-смазчик: Николай Мухамедгалиев





Керлинг (мужчины)





1. Виктор Ким

2. Руслан Жузбай

3. Дмитрий Гарагуль

4. Абилай Нурумбетов

5. Муздыбай Кудайбергенов

6. Роман Казимирчик





Керлинг (женщины)





1. Рамина Юничева

2. Анастасия Сургай

3. Ситора Аллиярова

4. Камила Баканова

5. Диана Торкина





Тренер: Дениэл Ким.





Хоккей на льду (мужская и женская команды).



