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Новости за сегодня

В январе 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

 

В январе 2017г. инфляция составила 0,8%. Цены в промышленности выросли на 6,3%, оптовой торговле - на 1%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,8%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 5,4%, на услуги почтовые и курьерские - на 1,4%, услуги связи для юридических лиц - на 6,8%.

 

Изменение цен и тарифов по секторам экономики

в процентах, прирост +, снижение -

 

Январь 2017г. к

декабрю 2016г.

январю 2016г.

декабрю 2015г.

Потребительские цены

0,8

7,9

9,3

Цены предприятий-производителей промышленной продукции

6,3

25,1

22,7

Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения

1,8

12,9

14,0

Цены в строительстве

0,1

4,3

4,7

Цены на продукцию сельского хозяйства

0,8

7,0

8,3

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта

5,4

4,5

10,2

Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц

1,4

9,1

11,4

Тарифы на услуги связи для юридических лиц

6,8

4,9

4,7

Цены оптовых продаж

1,0

9,0

12,9

Цены экспортных поставок продукции*

-3,8

9,4

Цены импортных поступлений продукции*

0,9

16,4

*) Данные за декабрь 2016 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.

 

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10 февраля 2017, 16:07
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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