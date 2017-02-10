В январе 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

В январе 2017г. инфляция составила 0,8%. Цены в промышленности выросли на 6,3%, оптовой торговле - на 1%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,8%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 5,4%, на услуги почтовые и курьерские - на 1,4%, услуги связи для юридических лиц - на 6,8%.