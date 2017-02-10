В январе 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В январе 2017г. инфляция составила 0,8%. Цены в промышленности выросли на 6,3%, оптовой торговле - на 1%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,8%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 5,4%, на услуги почтовые и курьерские - на 1,4%, услуги связи для юридических лиц - на 6,8%.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Январь 2017г. к
|
декабрю 2016г.
|
январю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Потребительские цены
|
0,8
|
7,9
|
9,3
|
Цены предприятий-производителей промышленной продукции
|
6,3
|
25,1
|
22,7
|
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения
|
1,8
|
12,9
|
14,0
|
Цены в строительстве
|
0,1
|
4,3
|
4,7
|
Цены на продукцию сельского хозяйства
|
0,8
|
7,0
|
8,3
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
5,4
|
4,5
|
10,2
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
1,4
|
9,1
|
11,4
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
6,8
|
4,9
|
4,7
|
Цены оптовых продаж
|
1,0
|
9,0
|
12,9
|
Цены экспортных поставок продукции*
|
-3,8
|
9,4
|
…
|
Цены импортных поступлений продукции*
|
0,9
|
16,4
|
…
|
*) Данные за декабрь 2016 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.
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