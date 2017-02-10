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В Алматинской области актер осужден за убийство

10 февраля 2017, 16:20

Тойлыбаев приговорен к 11 годам.


В Алматинской области актер Нуржан Тойлыбаев осужден за убийство, передает Zakon.kz.

Дело Тойлыбаева рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей.

Согласно материалам дела, 10 сентября прошлого года в года в кафе между Тойлыбаевым и потерпевшим произошла ссора. И в ходе выяснения отношений подсудимый ударил оппонента по голове кочергой. От нанесенного удара потерпевший скончался в больнице.

"На основании исследованных в суде доказательств вердиктом присяжных заседателей Н.Тойлыбаев признан виновным по ст. 99 ч.1 УК РК и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Этим же приговором суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей моральный вред в размере 2 миллиона тенге. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

Нуржан Тойлыбаев был актером, снимался в телесериале «Айман-Шолпан», участвовал в телепроектах.


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