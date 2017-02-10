В Алматинской области актер осужден за убийство

В Алматинской области актер Нуржан Тойлыбаев осужден за убийство, передает передает Zakon.kz





Дело Тойлыбаева рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей.





Согласно материалам дела, 10 сентября прошлого года в года в кафе между Тойлыбаевым и потерпевшим произошла ссора. И в ходе выяснения отношений подсудимый ударил оппонента по голове кочергой. От нанесенного удара потерпевший скончался в больнице.





"На основании исследованных в суде доказательств вердиктом присяжных заседателей Н.Тойлыбаев признан виновным по ст. 99 ч.1 УК РК и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Этим же приговором суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей моральный вред в размере 2 миллиона тенге. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.





Нуржан Тойлыбаев был актером, снимался в телесериале «Айман-Шолпан», участвовал в телепроектах.



