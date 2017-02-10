17 солдат пострадали в ДТП на автодороге Тараз-Шымкент
10 февраля 2017, 16:20
КамАЗ с военнослужащими перевернулся на скользкой дороге.
10 февраля на автомобильной дороге Тараз-Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля КамАЗ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Водитель транспортного средства из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и опрокинулся на бок.
В КамАЗе находились 28 военнослужащих. 17 человек получили телесные повреждения.
Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу г. Тараз, их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту ДТП проводится расследование.
Иллюстративное фото МО РК
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