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17 солдат пострадали в ДТП на автодороге Тараз-Шымкент

10 февраля 2017, 16:20

КамАЗ с военнослужащими перевернулся на скользкой дороге.


10 февраля на автомобильной дороге Тараз-Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля КамАЗ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Водитель транспортного средства из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и опрокинулся на бок.

В КамАЗе находились 28 военнослужащих. 17 человек получили телесные повреждения.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу г. Тараз, их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту ДТП проводится расследование.

Иллюстративное фото МО РК

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