В Кокшетау кальянщик продавал посетителям кафе гашиш

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В Кокшетау за сбыт наркотических средств задержан кальянщик одного из увеселительных заведений. Молодой человек продавал гашиш прямо на рабочем месте , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





9 февраля в рамках проведения оперативно – профилактического мероприятия «Транзит» сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом в помещении одного из ресторанных комплексов Кокшетау был задержан 29-летний мужчина, работающий кальянщиком в кафе. Подозреваемый продал наркотическое средство «гашиш», весом более 3 гр. Полицейскими установлено, что задержанный неоднократно продавал наркотики посетителям кафе.





В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч.1 УК РК (сбыт наркотических средств). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.





Спецоперация «Транзит», направленная на выявление фактов сбыта и хранения наркотических средств, стартовала на территории акмолинского региона 6 февраля. За период ОПМ выявлено 9 наркопреступлений, в том числе 6 фактов сбыта, из незаконного оборота изъято более 4 кг различных наркотических средств.