В Кокшетау кальянщик продавал посетителям кафе гашиш
10 февраля 2017, 16:31
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
В Кокшетау за сбыт наркотических средств задержан кальянщик одного из увеселительных заведений. Молодой человек продавал гашиш прямо на рабочем месте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
9 февраля в рамках проведения оперативно – профилактического мероприятия «Транзит» сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом в помещении одного из ресторанных комплексов Кокшетау был задержан 29-летний мужчина, работающий кальянщиком в кафе. Подозреваемый продал наркотическое средство «гашиш», весом более 3 гр. Полицейскими установлено, что задержанный неоднократно продавал наркотики посетителям кафе.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч.1 УК РК (сбыт наркотических средств). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Спецоперация «Транзит», направленная на выявление фактов сбыта и хранения наркотических средств, стартовала на территории акмолинского региона 6 февраля. За период ОПМ выявлено 9 наркопреступлений, в том числе 6 фактов сбыта, из незаконного оборота изъято более 4 кг различных наркотических средств.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843652-d7f0737006e8e4ad7953e102bd4eb80f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...