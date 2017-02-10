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Новости за сегодня

Названы статьи, по которым предлагается снизить штрафы в РК

 

В Министерстве юстиции РК назвали статьи административные правонарушений, по которым предлагается снизить штрафы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Практически по всем правонарушениям в сфере правил дорожного движения мы рассматриваем вопрос о снижении административных штрафов. Там не все зависит от нас, как от органа разработчика. Есть уполномоченный орган - Министерство внутренних дел РК», - сказал директор Департамента законодательства Министерства юстиции РК Дархан Игембаев на расширенной коллегии ведомства, посвященной итогам работы ведомства за 2016 год.

«По 157 составам КоАП на сегодня мы предусматриваем снижение размеров административных штрафов. Например, статья 151 «Нарушение правил вывоза и отправки сырья», статья 158 «Незаконное использование чужого товарного знака», статья 205 «Несвоевременная уплата налоговых платежей» - это в сфере предпринимательства. Следующее нарушение - «Об обязательном страховании нарушения», в сфере дорожного движения, статья 594 «Нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги», «Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги, встречного разъезда», «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств» и так далее», - перечислил он.

По его словам, снижение размера штрафов по каждой норме индивидуально рассматривается, в целом, до 30-50%.

Напомним, ранее министр юстиции РК Марат Бекетаев сообщил, что в настоящее время ведомством совместно с заинтересованными государственными органами, неправительственными организациями, а также Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений.

 

Ксения Давыдова

 

10 февраля 2017, 16:28
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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