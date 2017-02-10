Роль Нурсултана Назарбаева предложили закрепить в Конституции

Казахстанцы предложили закрепить в Конституции вклад Первого Президента Нурсултана Назарбаева в становление независимого Казахстана. Об этом по итогам третьего заседания рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти в Акорде сообщил директор НИИ гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета Толеш Каудыров, передает МИА «Казинформ».

«Сама конституционная реформа вызвала очень большое оживление в обществе. Комиссия выражает благодарность всем, кто направил свои предложения. Надо помнить, что реформа идет и по-другому пути. Это не только конституционные изменения. Мы насчитали 39 полномочий из 45, которые он передает в руки Правительства и Парламента. Это я скажу, мировое событие, когда исполнительная власть сама легко отдает по своей воле 39 полномочий. Работа идет, готовится законопроект, который до конца месяца уже должен быть внесен в Парламент», - отметил Толеш Каудыров в интервью журналистам.

«Разные вопросы и интересы наших граждан затронули. Прозвучали такие предложения, как закрепление роли Первого Президента Нурсултана Назарбаева в тексте Конституции. Даже прозвучала озабоченность, не слишком ли много он передает полномочий? Предложения затронули самые разные участки нашей общественно-политической жизни, начиная от выборов, заканчивая полномочиями высших ветвей власти. Отрадно, что населению это очень интересно, и они (граждане) выражают свое мнение», - добавил он.

По его словам, решений по законопроекту еще нет. «Он находится в стадии разработки и обсуждения. Все наиболее ценные предложения, которые будут улучшать этот законопроект, обязательно будут учтены», - заключил Толеш Каудыров.

Напомним, более 500 предложений от казахстанцев получила рабочая группа по политическим реформам.