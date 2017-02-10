"Плевать на Казахстан": cолистка группы "Серебро" ляпнула, не подумав

Cолистка группы "Серебро" Ольга Серябкина в прямом эфире игры на Liferu сказала, что ей наплевать на Казахстан. Похоже, что слова "Казахстан...? Плевать на Каз..." п









Комментаторы пишут, что это недопустимо, что певица оскорбила честь страны и даже о том, что не нужны нам больше россииские звезды.







