"Плевать на Казахстан": cолистка группы "Серебро" ляпнула, не подумав
10 февраля 2017, 16:38
Казахстанцы в соцсетях оставляют гневные высказывания.
Cолистка группы "Серебро" Ольга Серябкина в прямом эфире игры на Liferu сказала, что ей наплевать на Казахстан. Похоже, что слова "Казахстан...? Плевать на Каз..." просто вырвались из уст российской звезды, однако наши поклонники простить этого не готовы. Они пишут в соцсетях гневные высказывания, передает Zakon.kz
Комментаторы пишут, что это недопустимо, что певица оскорбила честь страны и даже о том, что не нужны нам больше россииские звезды.
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