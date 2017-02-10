На Бали из-за схода оползней погибли 12 человек
10 февраля 2017, 16:42
Среди жертв годовалый ребенок.
По меньшей мере 12 человек погибли в результате схода трех оползней на индонезийском острове Бали. Среди жертв годовалый ребенок, передает Лента.ру со ссылкой на BBC News.
Стихийное бедствие произошло в горном районе Кинтамани на севере острова. Его причиной, предположительно, стали проливные дожди. По прогнозам метеорологов, ливни продолжатся на Бали до конца недели, поэтому представители местных властей опасаются новых оползней.
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