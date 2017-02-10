Как восстановить украденные или потерянные водительские права

При восстановлении ВУ взамен утерянного, украденного, а также пришедшего в негодность, экзамен не сдается.

В Комитете административной полиции МВД РК дали практические советы автовладельцам, как восстановить потерянное или украденное водительское удостоверение, сообщает Zakon.kz.





Информация об этом была размещена на странице ведомства в Фейсбуке. Так, сначала необходимо обратиться в полицию с заявлением о пропаже, где выдадут соответствующую справку. При этом если также было украдено (потеряно) удостоверение личности, то первым делом необходимо восстановить его, так как оно понадобится для получения водительских прав.

Если же ВУ было просто утеряно, то такая справка не понадобится.





За восстановлением водительского удостоверения необходимо обратиться в спецЦОН или регистрационно-экзаменационное подразделение (РЭП) административной полиции.





Для получения водительского удостоверения в связи с его утратой представляются следующие документы: удостоверение личности, медицинская справка и ее копия (в СпецЦОНе Астаны и Алматы медкомиссию можно пройти на месте), документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (квитанция, в настоящее время госпошлина за выдачу ВУ составляет 2836 тенге).





Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно необходимо иметь направление организации по работе с дипломатическим корпусом МИД РК. После сдачи документов выдается временное водительское удостоверение, которое действительно в течение одного месяца со дня выдачи. При этом оно может быть продлено дополнительно один раз на тридцать суток начальником РЭП (если необходимо дополнительное время при направлении запросов и получения ответов на них, выяснении отдельных обстоятельств, связанных с утратой водительского удостоверения). По истечении указанного срока выдается новое водительское удостоверение с отметкой «Взамен утерянного».





« Необходимо указать, что при восстановлении ВУ взамен утерянного, украденного, а также пришедшего в негодность, экзамен не сдается! Это относится к случаю, если срок действия утерянного ВУ не истек. Если же срок действия ВУ, которое вы потеряли, закончился, то необходимо будет подтвердить знания ПДД путем сдачи экзамена. При утрате временного водительского удостоверения выдача нового также осуществляется без сдачи теоретического и практического экзаменов», - говорится в сообщении.





Если вам выдали временное ВУ взамен утерянного, и вы в этот период меняете место жительства или убываете на военную службу, учебу, в длительную командировку (более трех месяцев), водительское удостоверение взамен утраченного выдается до истечения месячного срока, на основании подтверждающих документов. Не выдаются водительские удостоверения взамен утраченных водительских удостоверений иностранных государств. При этом отмечается, что найденные водительские удостоверения, вместо которых владельцам выданы другие права утрачивают свою юридическую силу и подлежат обязательной сдаче в РЭП для их последующего уничтожения.











